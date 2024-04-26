Almanya ve Fransa, 2040'a kadar yeni nesil savaş tankları üretmek için anlaşma imzaladı - Son Dakika
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Politika

Almanya ve Fransa, 2040'a kadar yeni nesil savaş tankları üretmek için anlaşma imzaladı

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ve Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Paris'te bir araya gelerek 2040 yılına kadar yeni nesil savaş tanklarının ortaklaşa üretilmesi için bir anlaşma imzaladı. MGCS programı kapsamında gerçekleştirilecek olan proje, Fransız Leclerc ve Alman Leopard 2 tanklarının yeni bir modelle değiştirilmesini hedefliyor. Anlaşma ile savunma alanında Avrupa işbirliklerine öncülük edilebileceği vurgulandı.

26.04.2024 15:58
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Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ve Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, 2040 yılına kadar yeni nesil savaş tanklarının ortaklaşa üretilmesi için bir anlaşma imzaladı.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ve Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya geldi. Görüşmenin ardından anlaşmaların imza törenine geçen iki bakan, daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. İki bakan, toplantı öncesinde 2040 yılına kadar yeni nesil savaş tanklarının ortaklaşa üretilmesine ilişkin MGCS (Ana Kara Muharebe Sistemi) programı için anlaşma imzaladı. İlk olarak 2012 yılında duyurulan MGCS programının Fransız Leclerc ve Alman Leopard 2 tanklarını yeni nesil bir tank modeliyle değiştirmeyi amaçladığı belirtildi. Projenin Fransa ve Almanya tarafından eşit olarak finanse edileceği ve iki ülkenin sanayicileri arasında paylaşılan bir yönetimle yürütüleceği duyuruldu. Projenin ilk aşamasında tank tasarımı ve özelliklerine ağırlık verileceği ve ateş gücü, koruma, hareketlilik ve gizlilik gibi zorlukları içereceği belirtildi.

İmzalanan anlaşma ile yeni bir aşamaya geçildiği vurgulandı. MGCS anlaşmasının savunma alanında diğer Avrupa işbirliklerine öncülük edebileceği kaydedildi. - PARİS

Kaynak: İHA

Almanya, Fransa, Paris, Savunma, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Almanya ve Fransa, 2040'a kadar yeni nesil savaş tankları üretmek için anlaşma imzaladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Almanya ve Fransa, 2040'a kadar yeni nesil savaş tankları üretmek için anlaşma imzaladı - Son Dakika
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