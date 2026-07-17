Almanya ve Fransa Ortak Kabine Toplantısı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Almanya- Fransa hükümetleri arasında yapılan ortak kabine toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında, 2027'de Fransa'da düzenlenecek seçimlerde aşırı sağcı bir hükümetin iktidara gelmesi ihtimaline ilişkin, "Fransa'da iktidara gelecek kişinin ülkelerimizin çıkarları doğrultusunda hareket edeceğini varsayıyorum" dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise İran'a ABD ile imzalanan mutabakat zaptına uyma çağrısında bulunarak, "Bence gerçekten herkesin sakinleşmesi ve imzaladıklarına uyması gerekiyor. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve görüşmelerin sürdürülmesi gerekiyor" dedi.

Almanya ile Fransa hükümetleri arasında geleneksel hale gelen ortak bakanlar kurulu toplantısı bu kez Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Brühl şehrinde gerçekleştirildi. Alman ve Fransız kabine üyelerinin katıldığı toplantıda Rusya ile savaşta Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi, Avrupa'nın savunması ve güvenliği, Orta Doğu'daki gelişmeler ile iki ülke arasındaki ekonomik, siyasi, enerji ve savunma alanlarındaki konular ele alındı.

Ortak kabine toplantısı sonrasında Merz ve Macron birlikte kameraların karşısına geçerek, görüşmede alınan kararları duyurdu. İlk sözü alan Başbakan Friedrich Merz, ülkesi ile Fransa arasındaki dostluğun ve güçlü bir Avrupa için gösterilen ortak çabanın Alman dış politikasının özünü oluşturduğu belirtti. Merz, "İki gün boyunca süren görüşmelerde 3 önemli soruna odaklandık. Birincisi tehlikeli bir dünyada kendimizi nasıl koruyacağımızdı. İkincisi ise küresel rekabet içinde ekonomilerimizi nasıl güçlendireceğimizdi. Üçüncüsü de Avrupa'yı birlikte nasıl ileriye taşıyacağımızdı. Almanya ve Fransa olarak bu sorulara birlikte cevap vermek istiyoruz. Bunu hızlı bir şekilde yapmak istiyoruz. Bunu tutarlı bir şekilde yapmak istiyoruz ve bunu siyasi çevremize gerçekçi bir bakış açısıyla yapmak istiyoruz" dedi.

"Hedefimiz Ukrayna ve Avrupa'nın güvenliği garanti altına alan barış"

Rusya ile savaşta Ukrayna'ya yönelik Almanya ile Fransa'nın ortak çabasının Avrupa'nın güvenliği açısından kilit bir rol oynadığına vurgu yapan Merz, "Fransa ve Almanya bu konuda çok önemli katkılarda bulundular ve diplomatik, askeri ve mali açıdan katkıda bulunmaya devam edecekler. Kararlılıkla bu yola çıktık. Hedefimiz, Ukrayna'nın egemenliğini ve Avrupa'nın güvenliğini güvence altına alan bir barıştır" ifadelerini kullandı.

Merz, Fransa'nın girişimiyle Gönüllüler Koalisyonu'nun sonbaharda düzenleyeceği askeri tatbikata ülkesinin silahlı kuvvetlerinin de katılacağını açıkladı.

Macron sonrası Fransa'da aşırı sağın iktidara gelmesi ihtimali

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, gelecek yıl Fransa'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından aşırı sağcı bir hükümetin kurulmasının iki ülke ilişkilerini nasıl etkileyeceğine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Merz, "Macron, bir sonraki Fransa Cumhurbaşkanı olamayacak ancak her halükarda, onun yerine geçecek kişinin, ülkelerimizin çıkarları doğrultusunda, doğru ve gerekli olanı tam olarak bu ilkeye göre hareket edeceğini varsayıyorum. Alman bakış açısıyla şunu söyleyebilirim ki Fransa'daki seçmenlerin nasıl bir karar vereceğinden tamamen bağımsız olarak gelecekte de Fransız komşumuzla bu işbirliğini olabildiğince yoğun, derin ve güvene dayalı bir şekilde şekillendirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu hem Cumhurbaşkanlığı hem de Ulusal Meclis için geçerlidir. Almanya, seçmenlerin nasıl karar vereceğine bakılmaksızın, Fransa ile daha derin ve güvene dayalı bir işbirliği için elini her zaman uzatmaya devam edecektir" diye konuştu.

Almanya ve Fransa'dan nükleer caydırıcılık konusunda ortaklık

Bugünkü toplantıda iki ülke arasındaki stratejik işbirliğini derinleştirme kararı aldıkları belirten Almanya Başbakanı Merz, "Gelecekte ortak caydırıcılığımızı hangi yetenek kombinasyonuyla daha da artırabileceğimizi değerlendiriyoruz. Ortak bir doktrin üzerinde yürütülen bu çalışmanın yanı sıra bu yıl içinde Alman konvansiyonel kuvvetlerini de Fransız Silahlı Kuvvetleri'nin düzenleyeceği bir nükleer tatbikata dahil edeceğiz. Bu, NATO'daki nükleer katılımımız ve caydırıcılığımızla tamamlayıcı niteliktedir" dedi.

İki ülke savunma bakanlıkları arasında işbirliğine yönelik yeni bir çalışma planı hazırlandığını belirten Merz, "İnovasyonu teşvik ederek Avrupa sanayisini güçlendireceğiz. Yapay zeka, mikroelektronik ve füzyon teknolojisi gibi ileri teknolojileri destekleyeceğiz. Enerji politikasında, güneybatı hidrojen koridoru projesini birlikte başarıya ulaştırmak istiyoruz ve son olarak uzay alanında, uydular için frekans tahsisi ve Avrupa uydu konstellasyonu gibi temel konularda birbirimizle sıkı bir şekilde koordinasyon sağlayacağız" diye konuştu.

Merz, ülkesi ile Fransa arasındaki en önemli projelerden biri olan ortak savaş uçağı planının iptal olmasından dersler çıkardıklarını, hava savunma sistemleri ve uzun menzilli silahların ortak geliştirilmesine ağırlık vereceklerini belirtti.

"Fransız halkına güvenin"

Fransa Cumhurbaşkanı Macron da Ukrayna'da savaşın sona erdirilmesine dönük çabaları hatırlatarak, "Ukrayna konusunda Avrupa ve ABD arasında bir uzlaşma sağladığımıza inanıyorum. Ardından bunu Ankara'da NATO Zirvesinde özellikle ABD'nin Ukrayna'ya yönelik taahhüdü ve somut bir ABD taahhüdüyle pekiştirdik. Hafta başında Paris'te ise Avrupa'nın ve ortaklarının güvenlik garantileri konusundaki taahhütlerini somutlaştırdık. Bu konuda gerçek bir sinerji ve çok büyük bir tamamlayıcılık var" dedi.

Macron, gelecek yıl mayıs ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aşırı sağcı Marine Le Pen'i önde gösteren kamuoyu araştırmalarına ilişkin olarak Fransız seçmenlere güvenilmesi gerektiğini belirtti. Macron, "22 Mayıs 2027'de seçimler yapılacak. Fransız halkına güvenin. Her zaman en kötüsünü öngörmeyin, en iyisini de umut edin ve en iyisine güvenin. 2016 yılı Temmuz ayında seçilmiş olması gereken birçok insan biliyorum, onlar Mayıs 2017'deki seçim sonunda gördüklerimizle aynı kişiler değildi" diye konuştu.

Macron, "Halkımız için çalışıyoruz. Ülkelerimiz için çalışıyoruz ve kendi çıkarlarımızı göz ardı ediyoruz. Aldığımız kararlar gerekliydi. Bu kararlar güvenliğimiz, refahımız ve barışımız için doğru kararlar ve bence çoğunluk tarafından desteklenen bu kararlar, mümkün olduğunca çabuk ve verimli bir şekilde hayata geçirebileceğimiz en iyi gündemdir" dedi.

Macron'dan İran'a anlaşmaya uyma çağrısı

Macron, İran savaşına ilişkin olarak ise ABD-İran arasında İsviçre'de varılan mutabakata işaret ederek, "Bu anlaşmada Hürmüz Boğazı'nın şartsız olarak açılması ve Lübnan'da 60 gün içinde gerekli düzenlemelerin yapılması şartı yer alıyor. İran'ı bu anlaşmaya uymaya çağırıyorum. Bence gerçekten herkesin sakinleşmesi ve imzaladıklarına uyması gerekiyor. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve görüşmelerin sürdürülmesi gerekiyor" dedi. - KÖLN