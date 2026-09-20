Alparslan Doğan, yeniden MHP Ankara İl Başkanı seçildi

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Ankara 15. Olağan İl Kongresi'nde yapılan seçimde 643 delegenin tamamının oyunu alan Alparslan Doğan yeniden MHP Ankara İl Başkanı oldu.

MHP Ankara 15. Olağan İl Kongresi, teşkilat mensupları, delegeler ve partililerin katılımıyla Ankara Ticaret Odası (ATO) Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirildi. Program İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulması ile başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gönderdiği mektup okundu ve kongre faaliyet raporu sunuldu. Raporda mevcut yönetim mali ve idari açıdan ibra edildi. Kongrede Divan Başkanlığı'na MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya seçilirken, başkan yardımcılığına ise Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi Esma Özdaşlı seçildi. Katip üyeleri ise MYK üyeleri Emine Güven, Hayri Bulut, Utkucan Yıldırım ile Ahmet Karagöz oldu.

Tek aday olarak giren Doğan, yeniden başkanlığa seçildi

Seçime tek aday olarak giren mevcut Ankara İl Başkan Alparslan Doğan, yapılan oylama sonucu 643 delegenin oyunun tamamını alarak, yeniden il başkanlığına seçildi. Seçildikten sonra açıklamalarda bulunan Doğan, Ankara'nın kendisi için ayrı bir yeri olduğunu ve yeniden seçilmekten dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti. Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Doğan, bu sürecin ivedilikle tamamlanacağını ve bu süreç sonucu Türkiye'nin aydınlık geleceğe doğru ilerleyeceğini belirtti.

"Ankara, devlet aklının ve milli iradenin başkentidir"

MHP Genel Başkanı Mevlüt Karakaya ise MHP olarak Ankara halkının ve esnafının her daim yanında olacağını ve sıkıntılarını çözmek için geri durmayacaklarını vurguladı. Ankara'nın binlerce yıllık mazisi olduğunu dile getiren Karakaya, "Ankara başkadır. Bizdeki yeri ise bambaşkadır. Ankara'nın toprağında binlerce yıllık medeniyet vardır. Hacı Bayram-ı Veli'nin ilmi, irfanı ve hikmeti vardır. Ahiliğin emeği ve helal kazanç ahlakı vardır. Bugün Ahilik Haftası'nın son günü. Bu vesileyle MHP olarak her zaman esnafımızın, sanatkarımızın ve iş insanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Dün Gaziler Günü'ydü. Gazilerimizin de yanında olduğumuzu ve olmaya da devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum. Cumhuriyet bu şehirde kuruldu. Ankara, devlet aklının ve milli iradenin başkentidir" ifadelerini kullandı.

"Ankara bizler için bambaşka bir sevdadır"

Ankara'nın kendisi ve teşkilatı için başka bir boyutu olduğunu ve bu şehre hizmet etmekten gurur duyduğunu belirten MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan ise, "Ankara bizler için bambaşka bir sevdadır. Ankara, İstiklal Harbimizin karargahı, bağımsızlığın ve cumhuriyetin şehridir. Ankara, Hacı Bayram-ı Veli ile maneviyatın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile istiklalin, Alparslan Türkeş ile davanın, Devlet Bahçeli ile adanmışlığın şehridir. Göreve geldiğimden bugüne Ankaramız için var gücümüzle çalışarak gerçekleştirdiğimiz 51'in üzerinde programla Ankaralı hemşehrilerimizin her daim yanlarında olduk. Daha önce olduğu gibi bundan sonra da birlik ve beraberlik içerisinde omuz omuza vererek liderimize, partimize, davamıza hizmet etmeye var gücümüzle devam edeceğiz. Liderimize sadık, ülküsüne aşık, davasını nefsinin üzerinde tutan tek bir ülküdaşımızı geride bırakmadan, hep birlikte yolumuza devam edeceğiz. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin" diye konuştu.

"Ülke olarak tarihi günlerden geçiyoruz"

Terörsüz Türkiye sürecinin barış ve kardeşlik getireceğinin altını çizen Doğan, "Ülke olarak tarihi günlerden geçiyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın temellerinin atıldığı böylesine önemli günlerde liderimiz Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu 'Terörsüz Türkiye' vizyonu ile ülkemiz, yarım asırlık terör belasından kurtulmak üzeredir. Liderimiz Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımızın göstermiş olduğu bu kararlılıkla birlikte binlerce yıllık devlet aklına dayalı kardeşlik projesinin başarıyla tamamlanacağına olan inancımız sonsuzdur. Terörsüz Türkiye, birilerinin ileri sürdüğü gibi bir pazarlık, taviz ve geri adım değildir. Bu nedenle terörü Türkiye'nin gündeminden tamamen çıkarmak; devletimizin egemenliğini güçlendirmek, milletimizin kardeşliğini daha da sağlamlaştırmak istiyoruz. Liderimizin de ifade ettiği üzere 'Terörsüz Türkiye demek, anaların ağlamaması demektir. 86 milyonun kardeşçe kucaklaşması demektir. Güçlü ve büyük Türkiye demektir.' Milletimizin her bir ferdinin gönlü rahat olsun. Özellikle şehit ve gazi ailelerimizin aklında hiçbir şüphe bulunmasın. Onları incitecek, onları üzecek hiçbir durum söz konusu değildir" şeklinde konuştu.