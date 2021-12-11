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Alparslan Türkeş Vakfı'nın açıldığını duyuran Bahçeli'den çok sert açıklamalar: Hoşgörü dönemi kapanmıştır - Son Dakika

Alparslan Türkeş Vakfı'nın açıldığını duyuran Bahçeli'den çok sert açıklamalar: Hoşgörü dönemi kapanmıştır

11.12.2021 17:03
Alparslan Türkeş Vakfı'nın açıldığını duyuran Bahçeli'den çok sert açıklamalar: Hoşgörü dönemi kapanmıştır

Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın kurulduğunu duyuran Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bu aşamada hoşgörü dönemi kapanmıştır. Bundan böyle gaye ve gerekçesi ne olursa olsun Merhum Türkeş Bey'in istismarına müsaade edilmeyecektir. Alparslan Türkeş Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Bu tarihi gerçek değişmeyecek, değiştirmeye de kimsenin gücü yetmeyecektir" sözlerine yer verdi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, sosyal medya hesabından 'Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın kurulduğunu duyurdu.

Partinin Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in öncü ve örnek bir şahsiyet olduğunu vurgulayan Genel Başkan Bahçeli, "Merhum Türkeş bey Türk milletinin sinesinden doğmuş, en çetin şartlarda ülküleriyle sivrilmiş, ardından da muhterem iz ve eserler bırakarak aramızdan ayrılmıştır. Nihayetinde onun iki emaneti vardır: Birincisi Milliyetçi Hareket Partisi, ikincisi de Ülkü Ocakları'dır. Hamd olsun bugüne kadar emanetlerine en küçük leke düşürülmemiştir. Merhum Türkeş Bey milletine ve ülkücü ömürlere mal olmuştur. Onu arayanların bulacağı kaynak, tanımak isteyenlerin müracaat edecekleri mercii Üç Hilal'dir, Milliyetçi-Ülkücü Hareket'in ta kendisidir" diye konuştu.

"HOŞGÖRÜ DÖNEMİ KAPANMIŞTIR"

Alparslan Türkeş'in fikir ve hizmetlerinin doğru anlaşılması amacıyla 'Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın kurulduğunu duyuran Genel Başkan Bahçeli, "Bugüne kadar farklı partilerde, farklı oluşum ve organizasyonlar altında Merhum Başbuğumuz kıyasıya istismar edilmiş, siyasi çıkar ve ikbal hesapları uğruna adı ve anısı malzeme yapılmıştır. Bu haksızlığa, bu nezaketsizliğe yıllarca hoşgörü adına tahammül gösterilmiştir. Bu aşamada hoşgörü dönemi kapanmıştır. Bundan böyle gaye ve gerekçesi ne olursa olsun Merhum Türkeş Bey'in istismarına müsaade edilmeyecektir. Alparslan Türkeş Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Bu tarihi gerçek değişmeyecek, değiştirmeye de kimsenin gücü yetmeyecektir. Onun siyasi mirası ve fikri sahibi Milliyetçi Hareket Partisi'dir, sevdalıları ülkücüler ve milli gönüllerdir. Ülkücünün yeri orası, burası değil, kuşkusuz Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Merhum Başbuğumuz üzerinden nifak mevziisi kazmak isteyenlere fırsat verilmeyecektir" açıklamasında bulundu.

"TÜRKEŞ SOYADINI KULLANANLARA ÜLKÜCÜ HAREKET GÖZ YUMMAYACAKTIR"

"Türkeş soyadını kullanıp zillet değirmenine su taşıyanlara Milliyetçi-Ülkücü Hareket göz yummayacaktır" diyen Genel Başkan Bahçeli, "Hatıralarımızı, hüviyetimizi, haysiyetli mazimizi çarpıtan menfaatperestlere tepkisiz kalınmayacaktır. Bizden söylemesi, yanlışa düşenler sonuçlarına katlanacaktır. Bu vesileyle "Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı"nın hayırlı olmasını diliyor, Kurucular Kurulumuzla Mütevelli Heyetimiz içinde görev alan dava arkadaşlarıma başarılar temenni ediyorum. Merhum Başbuğumuzu ve aziz şehitlerimizi de rahmetle, hürmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Alparslan Türkeş Vakfı'nın açıldığını duyuran Bahçeli'den çok sert açıklamalar: Hoşgörü dönemi kapanmıştır
Alparslan Türkeş Vakfı'nın açıldığını duyuran Bahçeli'den çok sert açıklamalar: Hoşgörü dönemi kapanmıştır

Milliyetçi Hareket Partisi, Alparslan Türkeş, Siyaset, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Alparslan Türkeş Vakfı'nın açıldığını duyuran Bahçeli'den çok sert açıklamalar: Hoşgörü dönemi kapanmıştır - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alparslan Türkeş Vakfı'nın açıldığını duyuran Bahçeli'den çok sert açıklamalar: Hoşgörü dönemi kapanmıştır - Son Dakika
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