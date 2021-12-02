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Altı muhalefet partisinin parlamenter sistem çalışması hazır! - Son Dakika

Altı muhalefet partisinin parlamenter sistem çalışması hazır!

02.12.2021 08:39
Altı muhalefet partisinin parlamenter sistem çalışması hazır!

Altı muhalefet partisinin TBMM'de sürdürdükleri "güçlendirilmiş parlamenter sistem" çalışmalarında sona gelindi. Altı genel başkanın ortak bir açıklama yaparak özet bir metni kamuoyu ile paylaşması bekleniyor.

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin TBMM'de sürdürdükleri "güçlendirilmiş parlamenter sistem" çalışmalarında sona gelindi. Ortak komisyonun "bu hafta son kez yüz yüze toplandığı" öğrenildi.

GENEL BAŞKANLAR AÇIKLAYACAK

dinilen bilgiye göre, partiler bu aşamadan sonra "çalışmalarını video konferans ve yazılı iletişimle sürdürecek." Bu süreçte mutabakat metni yazımı tamamlanacak ve düzeltmeleri yapılacak. Mutabakat metninin "aralık ayının ikinci haftasında" genel başkanlara sunulması hedefleniyor. Genel başkanların metni incelemesinin ardından, aralık ayının sonu ya da yeni yılın ilk günlerinde "altı genel başkanın ortak bir açıklama yaparak özet bir metni kamuoyu ile paylaşması" bekleniyor.

Edinilen bilgiye göre partiler, kamu alımlarında "torpile yol açtığı" gerekçesiyle eleştirilen "mülakat" sisteminin kaldırılmasında uzlaştı. Buna göre "mülakat bir istisna haline gelecek ve bu istisna kayıt alınacak." "İstisnai yapılan tüm mülakatlar videoya kaydedilecek ve arşivlerde saklanacak." Mülakat sonuçlarına itiraz edilmesi durumunda "kayıtlar mahkeme kararıyla istenebilecek ve yargı tarafından incelenebilecek."

Muhalefet masasında "merkez yerel-dengesi" üzerine yapılan görüşmede, "yerel yönetimlerin hem merkezi bütçeden elde ettikleri gelirlerin hem de öz kaynaklarının artırılması" ilkesinde görüş birliği sağlandı. Altı parti arasında "yerel yönetimlerdeki kayyum uygulamasının sonlandırılması" ve "yerel yöneticilerin görevden el çektirilmesine İçişleri Bakanı yerine mahkemelerin karar vermesi" konusunda uzlaşıldığı öğrenildi.

Altı muhalefet partisinin parlamenter sistem çalışması hazır!

Parlamento, Muhalefet, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Altı muhalefet partisinin parlamenter sistem çalışması hazır! - Son Dakika


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