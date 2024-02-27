Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı 2024 seçimlerine bağımsız aday olarak giriyor

Politika

Balıkesir'in Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, 2024 Belediye Başkanlığı seçimlerine bağımsız olarak giriyor. Başkan Avcı yaptığı açıklamada 'Bağımsız adayım ama yalnız değilim' dedi.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı 2024 Belediye Başkanlığı seçimlerine bağımsız aday olarak seçimler girme kararı aldı. Altıeylül Asuva Park içinde bulunan Kütük Ev'de basın ve seçmenleri ile bir araya gelerek, bağımsız Belediye Başkanlığını açıkladı. Başkan adayı Avcı belediye başkanlığı döneminde yaptıkları işleri sayarak, yeni dönemde inşaatına başladıkları müstakil hizmet binasını hizmete açacaklarını ve şimdi hizmet verdikleri Gazi Mustafa Kemal Yaşam Kompleksi ve Abdülhamit Han binalarını gençlerin hizmetine vereceklerini açıkladı. Başkan Avcı sözlerinin devamında şu ifadelere yer verdi. "Seçimler bağımsız aday olarak giriyorum ama Altıeylül ittifakı olarak, öyle bir birlik oluşturduk ki Cumhuriyet Halk Partisinden, Ak Parti'den, İyi Parti'den ve bütün partilerden destek var. Seçim çalışmalarımıza destek verecekler. Benim hizmete devam etmem için beni destekleyen vatandaşlarımızla göreve talibim" - BALIKESİR