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Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi açıldı - Son Dakika

Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi açıldı

03.12.2021 18:36

Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi açıldı Altıeylül'de açılış şöleni AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Altıeylül'de açılışa katıldı AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde açılışa katıldı.

Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi açıldı

Altıeylül'de açılış şöleni

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Altıeylül'de açılışa katıldı

BALIKESİR - AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde açılışa katıldı. Altıeylül Belediyesi tarafından 33,5 Milyon TL harcanarak yaptırılan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi'nin açılış kurdelesini Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım kesti.

Altıeylül ilçesinde yapılan ve içinde meslek kursları, sosyal alanlar, sinema salonunu barındıran Abdülhamid Han Gelişim Merkezi açıldı. Mehter gösterisi eşliğinde alana gelen AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın katıldığı törene vatandaşın da ilgisi yoğun oldu. Açılış konuşmasını yapan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, projenin 33,5 Milyon TL'ye mal olduğunu kaydetti. Başkan Avcı, merkeze katkıda bulunanlara teşekkür etti. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise, tesisi beğendiğini ifade ederek Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı'ya teşekkür etti.

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ise kürsüde vatandaşlara hitap etti. Yıldırım, "Milletimizin huzurunu bozmaya çalışanlar karşısında bu milleti bulur. İnşallah ülkemizde daha güzel günleri, daha güzel hizmetleri vermeye devam edeceğiz. Çünkü son 2 yıldır sıkıntı var. Dünyayı kasıp kavuran korona mikrobu var. Bu mikrop dünyanın düzenini bozdu. Enflasyon nedir bilmeyen ülkeler bugün yüzde7, yüzde 16 enflasyonu konuşuyor. Bütün tedarik zincirinde, mal üretiminde ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Elhamdülillah aldığımız tedbirlerle ihracatımız artmaya rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyoruz. Bizim öncelikle hedefimiz, bu sıkıntılardan kurtulmanın reçetesi yatırım, istihdam, üretim, ihracat. Dolayısı ile açığımızı kapatacağız ve daha fazla üreteceğiz. Daha fazla üreterek halkımızın refahını daha da arttıracağız. Yaşanan sıkıntılar geçicidir. Her darlığın arkasında bir ferahlık vardır. Bunları da dayanışma ile, birlik ile, beraberlik ile üstüsinden geleceğiz. Bundan hiç şüphem yok. Birlikte yürüdük, bir çok sıkıntıyı dayanışma ile geride bıraktık" dedi.

Muhteşem Tesis

Toplamda 6 Bin 400 metrekare inşaat alanına sahip olan Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi, 5 Bin 700 metrekare kapalı kullanım alanıyla Altıeylül sakinlerinin hizmetinde olacak. İçerisinde sosyal market, çeşitli kurslar ve etütler, çocuk üniversitesi, 300 kişilik sinema salonu, aile danışma merkezi ve Altıeylül Belediyesi hizmet birimlerini de bulunduruyor.

Açılış töreninin ardından Genel Başkan Vekili Yıldırım, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, milletvekilleri ve bürokratlar Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı'nın rehberliğinde tesisi inceledi.

Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi açıldı
Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi açıldı
Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi açıldı
Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi açıldı
Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi açıldı
Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi açıldı
Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi açıldı
Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi açıldı
Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi açıldı
Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi açıldı
Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi açıldı
Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi açıldı
Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi açıldı
Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi açıldı

Binali Yıldırım, Abdülhamid Han, Balıkesir, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi açıldı - Son Dakika
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