6'lı Masa'nın Ortak Politikalar Metni'ne HDP'den ilk yorum: Restorasyon projesi, olumsuz diyememem eksikler var

Altılı Masa'nın, Ortak Politikalar Mutabakat Metni, bugün Ankara'da büyük bir toplantı ile açıklandı. Seçim beyannamesinde 9 ana başlık altında 2 binin üzerinde yeni düzenleme kamuoyuna sunuldu. Metne ilişkin HDP de ilk yorumunu yaptı.

Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş açıklamasında, "Bir restorasyon projesi olduğu görülüyor. Restorasyon yapıyorlar. Şunu düzelteceğiz, bunu düzelteceğiz. Köklü yapısal radikal bir çözümden ziyade, AK Parti'nin yarattığı adaletsizliği, hukuksuzluğu, demokrasisizliği, anayasasızlığı bir nebze olsun tamir etmeye çalışıyorlar. Ama AK Parti'den önce, AK Parti ilk geldiğinde bu ülkede her şey güllük gülistanlık değildi. Biz mevcut zararımızı giderelim ama üstüne yeni bir şey koymalıyım yaklaşımında değiliz." dedi.

"Olumsuz diyemem. Önümde birkaç not var." diyen Beştaş, "Kayyum mesela. Tabii ki kayyum demokrasiye ciddi bir darbe. Ama mesela adalete ilişkin çok ciddi bir şey görmedim. İlk yansıyanlardan söylüyorum. Seçim barajı yüzde 3 demişler. Biz kuruluşumuzdan beri sıfır baraj diyoruz. Yüzde 3 kötü değil ama daha fazlası olabilir anlamında.

Siyasi partilere kapatma davası için Meclis'te karar alınmasını istiyorlarmış. Tamam amenna. Peki, Meclis her zaman adaletten yana mı tutum alıyor? Gerçekten daha geçen haftalarda Meclis, milletvekilinin dokunulmazlığını kaldırdı ve şu anda Adalet Komisyonu'nda iki vekil bekliyor, Meclis kaldıracak değil mi? Semra Güzel'in milletvekilliği düşürüldü. Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'na Anayasa Mahkemesi ihlal kararı verdi ama Meclis vekilliklerini düşürdü. Bu yeterli değil. Buna ilişkin daha ciddi bir çalışma yapmak lazım." açıklamalarında bulundu.