Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'den sendika başkanına yumruk - Son Dakika
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Politika

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'den sendika başkanına yumruk

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Ankara'da Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ile belediyedeki işlerinden çıkarılan Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş Sendikası üyesi işçiler arasında arbede yaşandı. İşçilerden belediye binası yanına kurdukları direniş çadırını kaldırmalarını isteyen Tiryaki'nin, sendika başkanına yumruk attığı görüldü.

11.04.2025 17:20
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Ankara'da Altındağ Belediyesi'nde çalışan Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş Sendikası üyesi 46 işçi, Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerindeki uyuşmazlık nedeniyle alınan grev kararının ardından 26 Mart tarihinde işten çıkarıldı. İşten çıkarılan işçiler haklarını aramak için belediye binasının yanına bir direniş çadırı kurarak eylem yapmaya başladı.

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'den sendika yöneticisine yumruk

ÇADIRA MÜDAHALE ETMEYE ÇALIŞINCA ARBEDE ÇIKTI

Bugün ise Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, cuma namazına gittiği sırada eylem yapan işçilerin yanına uğradı. Burada çadırın kaldırılması yönünde uyarılarda bulunan Tiryaki ile işçiler arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın şiddetlenmesinin ardından Tiryaki ile yanında bulunan belediye yöneticilerinin çadıra müdahale etmeye çalışması sonucu arbede çıktı.

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'den sendika yöneticisine yumruk
Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki

SENDİKA YÖNETİCİSİNİ YUMRUKLADI

Polisin müdahale etmeye çalıştığı arbede sırasında Tiryaki'nin, Hizmet İş Ankara 2 No'lu Şube Başkanı Recep Dere'ye yumruk attığı görüldü. O anlar, kameraya yansıdı.

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'den sendika yöneticisine yumruk
Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki\'den sendika başkanına yumruk
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Son Dakika Politika Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'den sendika başkanına yumruk - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Johny Guitar:
    yanlış 1 0 Yanıtla
  • Anan Baban:
    chpli olsa "chpli başkan insanlara işkence etti" diye başlık açarsınız, akpli olunca akpli olduğu hiçbir yerde geçmiyor 0 0 Yanıtla
  • Efkan -:
    Iki yüzlü haber kanalı! Başka bir partiden olunca belirtiyorsunuz. Bu adam hangi partiden başkan? AKP.... Ananı da al git diyen adamın partisi bu kadar olur. 0 0 Yanıtla
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