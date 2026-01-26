Altınok: "Bedelli Eğitim Merkezi, Erzurum\'un askerî, ekonomik ve stratejik gücüne güç katacak"

İçişleri eski Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Erzurum'da kurulacak olan Bedelli Eğitim Merkezi'nin Nisan ayında hizmete başlayacağını belirtti.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile birlikte Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i ziyaret ettikleri bilgisini sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri eski Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, "Şehrimizin geleceği adına son derece önemli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizde; Şehit Teğmen Galip Saim Tuna Kışlası bünyesinde bulunan 109'uncu Topçu Alay Komutanlığında oluşturulan; Bedelli Eğitim Merkezi'nin kurulması ve aynı yerde, Komando Tugay Komutanlığı'nın da Erzurum'da ihdas edilmesi konularını ele aldık. Sayın Bakanımızın destekleriyle; Nisan 2026 itibariyle bedelli askerlik hizmeti Erzurum'da başlayacak olup, 2026 yılı içerisinde Komando Tugayı kurulumu da şehrimizde inşallah kurulmuş olacak. Bu önemli kazanımlar; Erzurum'un askeri, ekonomik ve stratejik gücüne güç katacaktır. Şehrimize gösterdiği ilgi, verdiği kıymetli destek ve samimi ev sahipliği için Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler Paşamıza teşekkür ediyor, hemşehrilerimiz adına hüsn-i muhabbetlerimizi sunuyoruz. Erzurum'umuza hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerinde bulundu. - ERZURUM