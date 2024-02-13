Altınok: Yavaş, AK Parti ilçe belediyelerine ambargo uyguladı - Son Dakika
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Politika

Altınok: Yavaş, AK Parti ilçe belediyelerine ambargo uyguladı

Altınok: Yavaş, AK Parti ilçe belediyelerine ambargo uyguladı

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok, Akyurt Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın AK Parti ilçe belediyelerine ambargo uyguladığını iddia etti. Altınok, Yavaş'ın göreve gelir gelmez AK Parti'nin verdiği araçları geri aldığını ve ilçelere hizmet yapılmasını engellediğini belirtti. Ancak Altınok, bu ambargoların kendilerini durduramayacağını ve hizmetlerine devam edeceklerini söyledi.

13.02.2024 19:03
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'AMBARGOLAR  UYGULADI'

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok, Akyurt Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı. Altınok, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın AK Parti ilçe belediyelerini engellediğini öne sürerek, "'Ben particilik yapmıyorum' diyor. Göreve geldiğinde ilk işi, daha önce Büyükşehir Belediye Başkanımızın verdiği bütün araçları almak oldu. Yani dedi ki, 'Siz Akyurt'a hizmet yapmayın. Ankara'ya hizmet yapmayın' dedi. Bu belediyeler kimin belediyesi? Biz sizleri mahcup etmeyeceğiz. Tarafsız bir belediye başkanlığı yapmadı. Hepimize ambargolar uyguladı. Biz dedik ki 'Hiçbir ambargo bizi durduramaz. Hızımızı kesemezsin, 'Ok' gibi hizmetlerimize devam ederiz' dedik ve ettik. Dolayısıyla 31 Mart'ı değerlendirelim" dedi.

Sevde NAMALAN/ANKARA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Altınok: Yavaş, AK Parti ilçe belediyelerine ambargo uyguladı - Son Dakika


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