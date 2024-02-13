Altınok: Yavaş, AK Parti ilçe belediyelerine ambargo uyguladı

Politika

'AMBARGOLAR UYGULADI'

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok, Akyurt Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı. Altınok, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın AK Parti ilçe belediyelerini engellediğini öne sürerek, "'Ben particilik yapmıyorum' diyor. Göreve geldiğinde ilk işi, daha önce Büyükşehir Belediye Başkanımızın verdiği bütün araçları almak oldu. Yani dedi ki, 'Siz Akyurt'a hizmet yapmayın. Ankara'ya hizmet yapmayın' dedi. Bu belediyeler kimin belediyesi? Biz sizleri mahcup etmeyeceğiz. Tarafsız bir belediye başkanlığı yapmadı. Hepimize ambargolar uyguladı. Biz dedik ki 'Hiçbir ambargo bizi durduramaz. Hızımızı kesemezsin, 'Ok' gibi hizmetlerimize devam ederiz' dedik ve ettik. Dolayısıyla 31 Mart'ı değerlendirelim" dedi.

Sevde NAMALAN/ANKARA,