Altun'dan Suriye'de Dezenformasyon Uyarısı

Politika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suriye'de devam eden çatışmalara ilişkin medyada yayılan dezenformasyon içeren haber ve bilgilere karşı uyarıda bulunarak, doğru bilgiye ulaşmada resmi açıklamaların esas alınması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suriye ile ilgili medyada yayılan dezenformasyon içeren haber ve bilgilere karşı uyarıda bulunarak, sorumlu habercilik anlayışının önemine dikkat çekti. Altun, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Komşumuz Suriye'de devam eden çatışmalar ve askeri durum, hükümetimiz kadar kamuoyu tarafından da yakından takip edilmektedir. Kamuoyunun bu yakın ilgisinin doğal bir sonucu olarak medyamız da vuku bulan meseleleri gündemin üst sıralarında değerlendirmekte, sahadan bilgilerle habercilik vazifesini yerine getirmeye, kamuoyunu bilgilendirmeye çalışmaktadır. Biz de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak başta sahadaki medya mensuplarının görevlerini daha rahat şartlarda yapmaları ve kamuoyunu etkin bir biçimde bilgilendirebilmeleri için büyük gayret gösteriyor, ilgili tüm kurumlarla koordinasyonu sağlayarak mümkün olan tüm tedbirleri alıyoruz."

Tüm bunları yaparken Suriye meselesinin medyada işlenişiyle alakalı hem basın kuruluşlarına hem de vatandaşlara birtakım prensipleri hatırlatma görevlerini icra ettiklerini belirten Altun, "Dezenformasyonun normal zamanlardan daha fazla ve hızlı yayıldığı böylesine bir ortamda medyamızın sorumluluk bilincine sahip bir şekilde, vatandaşlarımızın haber alma hürriyetinin ve ülkemiz menfaatlerinin öncelendiği, özellikle askeri ve istihbari mahremiyete azami şekilde riayet eden, asılsız haberlerden, sadece duyuma dayanan söylentilerden, yanlış yönlendirmelerden ve gerçeklikten uzak yorumlardan kaçınan bir yayın politikası benimseyeceğine inanıyoruz" açıklamasını yaptı.

Türkiye'nin meseleye dair tutumuna ilişkin yalnızca resmi açıklamaların dikkate alındığı ve niyet okuyan analizlerden uzak durulan yayınların yapılmasının da kamuoyunun daha sağlıklı bilgilendirilmesini temin edecek önemli unsurlar olduğunu vurgulayan Altun, "Bu kapsamda Türkiye'nin Suriye'nin birlik, istikrar ve toprak bütünlüğünü desteklediği, tek amacının milli güvenliğimizin sağlanması ve teröristlerin bertaraf edilmesi olduğu unutulmamalıdır. Vatandaşlarımızın da medyayı takip ederken teyit edilmemiş bilgilere itimat etmemesi, dezenformasyon içeren haber ve bilgilerin yayılımına katkı sunmaması gerektiğini, doğru bilgi için resmi kurumların açıklamalarının esas alınmasının önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyoruz" dedi. - ANKARA