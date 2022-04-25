Amasya Belediye Başkanı Sarı, iftar öncesi trafikte Ramazan pidesi dağıttı - Son Dakika
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Amasya Belediye Başkanı Sarı, iftar öncesi trafikte Ramazan pidesi dağıttı

25.04.2022 17:57

Amasya Belediye Başkanı Sarı, iftar öncesi trafikte Ramazan pidesi dağıttı Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, iftar öncesi trafikte araçlarda bulunan vatandaşlara pide dağıtıp hayır duası istedi.

Amasya Belediye Başkanı Sarı, iftar öncesi trafikte Ramazan pidesi dağıttı

AMASYA - Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, iftar öncesi trafikte araçlarda bulunan vatandaşlara pide dağıtıp hayır duası istedi.

Ekipler pideleri halka ulaştırıyor

Amasya Belediyesi, Ramazan ayı boyunca vatandaşlara pide dağıtıyor. Belediye ekipleri, gittikleri mahallelerde dolaşıp vatandaşlara pidelerini ulaştırıyor. Dağıtımlara katılan Belediye Başkanı Mehmet Sarı, tekne orucu tutan çocuklara da çikolata veriyor.

"Amacımız, vatandaşlarımızın duasını almak"

Kimseyi ayırt etmeden dağıttıkları pide sayısının 100 bini bulacağını belirten Başkan Sarı, "Ramazan, ekmeğinizi bölüşmektir, paylaşmaktır, gönüllerde birleşmektir. Amacımız sadece vatandaşlarımızın duasını almaktır" diye konuştu.

Esnaf mağdur edilmiyor, pidecilerden ve büfelerden satın alınıp halka dağıtıyor

Gidilen mahalledeki pide satan bakkal, büfe ve pidecileri de mağdur etmeyerek tezgahtaki pideleri satın alıp halka veren Mehmet Sarı, "Bu mübarek günlerde önceliğimiz gönül almak. Hiç bir gönlü kırmadan, pideci esnafımıza engel olmamak adına da pide dağıtacağımız mahallelerdeki pidecilerden tüm pideleri alıp esnafımızı mağdur etmeyeceğiz" diye konuştu.

Ramazan boyunca ve bayramda içme suyu ücretsiz

Tonu 1 liralık fiyatla Türkiye'de suyun en ucuz satıldığı kentte her sene Ramazan'ın birinci gününden bayram sonuna kadar şebeke suyunun ücretsiz verildiğini anlatan Sarı, sohbet ettiği vatandaşların şimdiden Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Amasya Belediye Başkanı Sarı, iftar öncesi trafikte Ramazan pidesi dağıttı
Amasya Belediye Başkanı Sarı, iftar öncesi trafikte Ramazan pidesi dağıttı
Amasya Belediye Başkanı Sarı, iftar öncesi trafikte Ramazan pidesi dağıttı
Amasya Belediye Başkanı Sarı, iftar öncesi trafikte Ramazan pidesi dağıttı
Amasya Belediye Başkanı Sarı, iftar öncesi trafikte Ramazan pidesi dağıttı
Amasya Belediye Başkanı Sarı, iftar öncesi trafikte Ramazan pidesi dağıttı
Amasya Belediye Başkanı Sarı, iftar öncesi trafikte Ramazan pidesi dağıttı

YORUMLAR
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Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Amasya Belediye Başkanı Sarı, iftar öncesi trafikte Ramazan pidesi dağıttı - Son Dakika


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