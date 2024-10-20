Amasya Belediye Başkanı, Yangın Mağduru Koç Ailesini Ziyaret Etti

Politika

Şamlar Mahallesi'nde meydana gelen yangın sonucu evleri küle dönen Koç ailesini ziyaret eden Amasya Belediye Başkanı Av. Turgay Sevindi, "Ailemizin ihtiyaçlarının karşılanması adına her türlü desteği sağlamak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Geçen Cuma günü meydan gelen yangında evlerini kullanılmaz hale gelen aileye geçmiş olsun dileğinde bulunan Başkan Sevindi, "Yangında can kaybı olmaması en büyük tesellimiz. Ailemizin ihtiyaçlarının karşılanması adına her türlü desteği sağlamak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Ormana sıçramadan ekiplerin çabalarıyla söndürülen yangında can kaybı bulunmamasının en büyük teselli olduğuna değinen Sevindi, "Bu tarz olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, en kısa sürede ailenin eski düzenlerine kavuşmaları için tüm imkanları seferber edeceğimizi buradan ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Ziyarette CHP İl Başkanı İlker Küp ve Şamlar Mahallesi Muhtarı Mustafa Gündoğdu da yer aldı. - AMASYA