Amasya Belediye Başkanı Yeni Parti'ye Geçti - Son Dakika
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Amasya Belediye Başkanı Yeni Parti'ye Geçti

Amasya Belediye Başkanı Yeni Parti\'ye Geçti
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Turgay Sevindi, CHP'den istifa ederek 17 meclis üyesiyle Yeni Parti'ye katıldığını açıkladı.

AMASYA Belediye Başkan Turgay Sevindi, CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye geçme kararı aldığını söyledi.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde CHP'nin 47 yıl aradan sonra kazandığı Amasya Belediyesi'nin Başkanı Turgay Sevindi, 17 meclis üyesi ile beraber partisinden istifa ettiğini duyurdu. 17 belediye meclis üyesi ile beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etiklerini belirten Başkan Sevindi, açıklamasında, "Kıymetli hemşerilerim, 31 Mart 2024 tarihinden itibaren Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında Amasya'mıza adil, eşit ve şeffaf bir şekilde hizmet etmeye çalıştım. Ancak ülkemizde yaşanan siyasi süreç sonrasında bugün itibariyle 17 belediye meclis üyemizle beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ediyoruz. Bundan sonraki süreçte yeni parti çatısı altında siyasi hayatımızı devam ettirerek şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Yeni Partinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Amasya Belediyesi, Turgay Sevindi, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Amasya Belediye Başkanı Yeni Parti'ye Geçti - Son Dakika

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