Amasya Belediyesi Kahvehane ve Çay Ocaklarını Denetledi

Politika

Amasya Belediyesi zabıta ekipleri, kahvehane ve çay ocaklarını denetledi.

İşyeri açma ruhsatı, çalışanların sağlık karnesi, genel temizlik, bağlı bulundukları odadan alınmış fiyat listesinin görünür yere asılması, yangın tüpü, oyun malzemeleri, çay bardağı ve fincan gibi malzemelerin temizliği denetledi.

Genel temizlik başta olmak üzere diğer kurallara uymadığı ortaya çıkan kahvehane ve çay ocaklarına eksikliklerinin giderilmesi için süre tanındı. Tanınan sürede eksikleri giderilmeyen işyerlerine cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

Denetimlerin kahvehanelerle sınırlı tutulmayıp tüm işyerlerini kapsayacak şekilde devam ettiğini belirten Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, "Aralıksız devam edecek olan denetimlerimizde uyarılar sonrası yönetmelik gereği kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uygulanacaktır. Vatandaşlarımızın sağlıklı, güvenli ve tüketici haklarına uygun hizmet almasını sağlayan bu denetimler, esnafımızın daha kaliteli hizmet üretmesine de katkı sağlıyor" diye konuştu. - AMASYA