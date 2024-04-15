Amasya Belediyesi\'nde yeni başkan yardımcısı atandı

Politika

Amasya Belediyesi'nde belediye başkan yardımcılığı görevine meclis üyesi Bekdemir İşbilir getirildi.

31 Mart seçimlerini kazanan CHP'li Av. Turgay Sevindi'nin oluru ile başkan yardımcılığı görevini üstlenen Bekdemir İşbilir, bu güvene layık olmak için çalışacağını belirterek Belediye Başkanı Sevindi'ye teşekkür etti.

İşbilir, "Önümüzdeki süreçte kadroma bağlanan birimlerimizle Amasya'mıza ve hemşehrilerimize en iyi hizmeti verebilmek için mesai harcayacağız" dedi. - AMASYA