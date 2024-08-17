Amasya Belediyesi\'nden \'Elma Kafe\' açılışı

Politika

Amasya Belediyesi'nin Hacılar Meydanı Mahallesi'nde daha önceden kültür evi ve konuk evi olarak kullandığı bina ile bahçesi yeniden dizayn edilerek 'Elma Kafe'ye dönüştürüldü.

Açılışı Amasya Valisi Yılmaz Doruk ile birlikte yapan Belediye Başkanı Turgay Sevindi, "Bu mekanda tüm hemşehrilerimiz çok uygun fiyatlarla hizmet alacak. Şehrin eskiden özlem duyduğu belediye çay bahçesine benzer bir alan oluşturmak beni ziyadesiyle mutlu etti" dedi.

Menüsünde çay, kahve çeşitleri, hamburger, tost, patates kızartması, dondurma, kuruyemiş ve pasta çeşitleri gibi seçenekler yer alan Elma Kafe'nin seçim vaatleri arasında bulunduğuna değinen Başkan Sevindi, "Burayı bütün vatandaşlarımızın kullanımına açıyoruz. Söz verdiğimiz gibi halkın olanı, halka teslim ediyoruz. Bu mekanda tüm hemşehrilerimiz çok uygun fiyatlarla hizmet alacak. Bununla birlikte şehrin eskiden özlem duyduğu Belediye çay bahçesine benzer bir alan oluşturmak beni ziyadesiyle mutlu etti. Şimdiden şehrimize ve halkımıza hayırlı olsun" diye konuştu.

Halkın istifade edeceği mekanların çoğalmasına ihtiyaç olduğuna değinen Vali Doruk da, "Vatandaşlarımızın genelde bu tür yerlere ihtiyacı oluyor. Yeni dizayn edilen alana emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Açılışa, başkan yardımcıları Ali Bodur ve Bekdemir İşbilir, belediye meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. - AMASYA