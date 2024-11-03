Amasya\'da Gençlik Merkezine Yeni Ek Bina

Politika

Amasya Valisi Önder Bakan, "Gençlik Merkezleri ne kadar fazla olursa, gençlerimizi sporla, kitapla ve diğer etkinliklerle ne kadar çok buluşturursak hem ailelerimiz, hem de bizler daha huzurlu oluruz" dedi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde gençlik merkezi ek binasının temel atma törenine katılan Önder Bakan, "Yetişecek olan gençlerimizin daha güzel ve daha iyi şartlarda geleceğe kendilerini hazırlaması çok kıymetli. Gençlik Merkezleri ne kadar fazla olursa, gençlerimizi sporla, kitapla ve diğer etkinliklerle ne kadar çok buluşturursak, hem ailelerimiz, hem de bizler daha huzurlu oluruz. Çünkü gençlerin herhangi bir kötülükle temas halinde bulunmadıkları bir ortam oluşmuş olacaktır" diye konuştu.

Binanın temelinin atıldığı törene AK Parti Amasya milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, diğer yetkililer ve vatandaşlar da katıldı. - AMASYA