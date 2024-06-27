Amasya\'da Hatuniye Mahallesi\'nde araç trafiği kapatılıyor

Politika

Amasya'da önemli turizm noktalarından Hatuniye Mahallesi, araç trafiğine kapatıldı. Amasya Valiliği, 'İçeri şehir' olarak da bilinen tarihi mahallede uzun yıllardır süren trafik sorununun çözümü için alınan araç trafiğine kapatma kararını duyurdu. Uygulama 29 Haziran Cumartesi günü başlıyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Harşena Dağı ve Pontus Kral Mezarları ile Yeşilırmak'ın kenarında sıralanan Yalıboyu Evlerinin de bulunduğu Hatuniye Mahallesi'ndeki sorunun çözümüne ilişkin il trafik komisyonunda kararlar alındı. Amasya Valisi Yılmaz Doruk'un başkanlığındaki toplantıda Belediye Başkanı Turgay Sevindi ve Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt da yer aldı.

Konuyla ilgili Amasya Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Tarih ve kültür turizmiyle öne çıkan Amasya'mızda, yıl boyunca yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği bölgelerden olan Hatuniye Mahallemizde faaliyet gösteren esnaflarımız ile vatandaşlarımız, bölgenin taşıt trafiğine kapatılması yönündeki taleplerini İl Trafik Komisyonuna iletmişlerdir.

Söz konusu talepler İl Trafik Komisyonu'nun 24 Haziran 2024 Pazartesi günü gerçekleşen toplantısında gündeme alınmış ve yapılan değerlendirmeler neticesinde, Hatuniye Mahallemizin UNESCO Dünya Kültür Mirası Koruma Alanında yer alması ve mevcut yol güzergahında aynı anda taşıt ve yaya trafiğinin güvenli şekilde sürdürülememesi nedeniyle 29 Haziran 2024 Cumartesi tarihinden itibaren Hatuniye Mahallesine (Hacı Tevfik Hafız Sokak girişinden Yalı Sokağa kadar olan alanda) 10: 00 - 24: 00 saatleri arasında taşıtların giriş-çıkışlarına kapatılmasına karar verilmiştir.

Ayrıca mahallede yaşanabilecek acil durumlara müdahale edilmesine ilişkin tedbirler de alınmış olup, günlük ihtiyaçların giderilmesi için Yalı Sokak girişinden başlayıp devamında Aktav Sokak boyunca herhangi bir saat uygulaması olmadan yol çift yönlü olarak taşıt trafiğine açık olacaktır. Alınan kararların uygulanması noktasında ilgili kurumlarımızca gerekli denetimler aralıksız şekilde gerçekleştirilecek olup, bölge esnafımız ile vatandaşlarımızın da cezai müeyyidelerle karşılaşmamaları için karara uymalarını istirham ediyoruz." - AMASYA