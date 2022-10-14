Amasya haberleri... Başkan Öztürk, Milletvekili Yediyıldız'a Taşova'daki çalışmalarını anlattı - Son Dakika
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Amasya haberleri... Başkan Öztürk, Milletvekili Yediyıldız'a Taşova'daki çalışmalarını anlattı

14.10.2022 19:12
Amasya haberleri... Başkan Öztürk, Milletvekili Yediyıldız'a Taşova'daki çalışmalarını anlattı

Gelen Amasya haberlerine göre Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, ilçelerine gelen AK Parti Ordu Milletvekili Şener Yediyıldız'a Taşova'nın gelişimi için hayata geçirdikleri çalışmalar ve planladıkları projeleriyle ilgili bilgiler verdi.

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, ilçelerine gelen AK Parti Ordu Milletvekili Şener Yediyıldız'a Taşova'nın gelişimi için hayata geçirdikleri çalışmalar ve planladıkları projeleriyle ilgili bilgiler verdi.

AK Parti Genel Merkezinin düzenlediği '2023'e doğru şehir buluşmaları' programı çerçevesinde esnafları dolaşıp vatandaşlarla sohbet eden Şener Yediyıldız'a ilçeleri hakkında bilgiler veren Başkan Öztürk, sanayi köprüsü ve kapalı pazar yerini hizmete sunduklarını belirtti.

Yeşilırmak kenarında oluşturacakları millet bahçesinin birinci etabının 2 ay içinde devreye gireceğine değinen Bayram Öztürk, fabrikaların faaliyete geçmesiyle büyük bir istihdam oluşturacak Taşova Organize Sanayi Bölgesinin kurulumuna yönelik çalışmaları da aktardı.

Milletvekili Yediyıldız, ziyaret anısına ilçeye özgü coğrafi işaretli çiçek bamyası ile yetiştirilen ürünlerden hediye eden Öztürk'e başarılar diledi. - AMASYA

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Amasya gündem haberi | Taşova Belediye Başkanı Öztürk Millet Bahçesi inşaatında incelemelerde bulundu Amasya gündem haberi | Taşova Belediye Başkanı Öztürk Millet Bahçesi inşaatında incelemelerde bulundu
Kaynak: İHA

İsmail Bayram, Bayram Öztürk, AK Parti, Taşova, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Amasya haberleri... Başkan Öztürk, Milletvekili Yediyıldız'a Taşova'daki çalışmalarını anlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Amasya haberleri... Başkan Öztürk, Milletvekili Yediyıldız'a Taşova'daki çalışmalarını anlattı - Son Dakika
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