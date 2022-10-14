Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk , ilçelerine gelen AK Parti Ordu Milletvekili Şener Yediyıldız'a Taşova'nın gelişimi için hayata geçirdikleri çalışmalar ve planladıkları projeleriyle ilgili bilgiler verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Politika › Amasya haberleri... Başkan Öztürk, Milletvekili Yediyıldız'a Taşova'daki çalışmalarını anlattı - Son Dakika

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