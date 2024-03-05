Amasya Valisi Doruk'tan Destici'nin makam aracını taşıyan çekicinin yanmasıyla ilgili açıklama: 'Yangın inceleniyor' - Son Dakika
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Politika

Amasya Valisi Doruk'tan Destici'nin makam aracını taşıyan çekicinin yanmasıyla ilgili açıklama: 'Yangın inceleniyor'

Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin dün Tokat'ta kaza yapan makam aracının bu sefer de Amasya'da karıştığı araç yangınına ilişkin açıklama yaparak, 'Yangın inceleniyor' dedi. Vali Doruk, yangının motordan elektrik kaynaklı olduğunu belirtirken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Yangında kullanılmaz hale gelen çekici ve hasar gören makam aracı inceleme için parka çekildi.

05.03.2024 19:45
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Amasya Valisi Doruk'tan Destici'nin makam aracını taşıyan çekicinin yanmasıyla ilgili açıklama: "Yangın inceleniyor"

AMASYA - Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin dün Tokat'ta kaza yapan makam aracının bu sefer de Amasya'da karıştığı araç yangınına ilişkin açıklama yaparak, "Yangın inceleniyor" dedi.

Makam aracını taşıyan çekicinin İstanbul yönüne giderken Amasya'nın Merzifon ilçesinde alevlere teslim olduğu yangınla ilgili inceme başlatıldığını belirten Vali Doruk, "İlk bilgilere göre motordan elektrik kaynaklı bir yangın olduğunu tespit ettik. Olay yeri inceleme ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor" diye konuştu.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında kullanılmaz hale gelen çekici ve üstündeki hasar gören makam aracının inceleme yapılmak üzere parka çekildiğini anlatan Doruk, Tokat'ta tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan BBP Genel Başkanı Destici ile beraberindekilere 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Amasya Valisi Doruk'tan Destici'nin makam aracını taşıyan çekicinin yanmasıyla ilgili açıklama: 'Yangın inceleniyor' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Amasya Valisi Doruk'tan Destici'nin makam aracını taşıyan çekicinin yanmasıyla ilgili açıklama: 'Yangın inceleniyor' - Son Dakika
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