Amasyalı çiftçilerin geçim kaynağı olan "çiçek bamyası" Kılıçdaroğlu'na hediye edildi - Son Dakika

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Çaydibi köyü Muhtarı Erkan Yılmaz, köyde yetişen ve çiftçinin geçim kaynağı olarak kullanılan, altınla eş değer olan "çiçek bamyası"nı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek hediye etti.

2014 yılında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin Amasya İl Başkanlığı'nın organize ettiği programlara katılmak için geldiği Taşova ilçesinde halka hitap ederken bir partili tarafından ayakkabı kutusu ile bamya verilmişti. İlçenin simgesi olan o bamya bugün Kılıçdaroğlu'nun makamında Çaydibi köyü Muhtarı Erkan Yılmaz tarafından kendisine hediye edildi. - AMASYA