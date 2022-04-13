Amasyalı çiftçilerin geçim kaynağı olan "çiçek bamyası" Kılıçdaroğlu'na hediye edildi - Son Dakika
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Amasyalı çiftçilerin geçim kaynağı olan "çiçek bamyası" Kılıçdaroğlu'na hediye edildi

13.04.2022 17:02
Amasyalı çiftçilerin geçim kaynağı olan "çiçek bamyası" Kılıçdaroğlu'na hediye edildi

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Çaydibi köyü Muhtarı Erkan Yılmaz, köyde yetişen ve çiftçinin geçim kaynağı olarak kullanılan, altınla eş değer olan "çiçek bamyası"nı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek hediye etti.

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Çaydibi köyü Muhtarı Erkan Yılmaz, köyde yetişen ve çiftçinin geçim kaynağı olarak kullanılan, altınla eş değer olan "çiçek bamyası"nı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek hediye etti.

2014 yılında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin Amasya İl Başkanlığı'nın organize ettiği programlara katılmak için geldiği Taşova ilçesinde halka hitap ederken bir partili tarafından ayakkabı kutusu ile bamya verilmişti. İlçenin simgesi olan o bamya bugün Kılıçdaroğlu'nun makamında Çaydibi köyü Muhtarı Erkan Yılmaz tarafından kendisine hediye edildi. - AMASYA

Amasyalı çiftçilerin geçim kaynağı olan çiçek bamyası Kılıçdaroğlu'na hediye edildi
Amasyalı çiftçilerin geçim kaynağı olan çiçek bamyası Kılıçdaroğlu'na hediye edildi

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Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Çaydibi, Amasya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Amasyalı çiftçilerin geçim kaynağı olan 'çiçek bamyası' Kılıçdaroğlu'na hediye edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Amasyalı çiftçilerin geçim kaynağı olan "çiçek bamyası" Kılıçdaroğlu'na hediye edildi - Son Dakika
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