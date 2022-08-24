ABD'nin Ankara Büyükelçiliği 29 Ağustos'tan itibaren yeni yerinde hizmet verecek

Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "ABD Ankara Büyükelçiliği, 29 Ağustos 2022'den itibaren faaliyetlerini 1480 Sokak No. 1 Çukurambar Mahallesi 06530 Çankaya , Ankara adresindeki yeni hizmet binasında sürdürecektir. Bu tarihi bir gelişmedir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Amerika Birleşik Devletleri 'nin (ABD) Ankara Büyükelçiliği, 29 Ağustos'tan itibaren faaliyetlerine Çukurambar 'da yeni hizmet binasında devam edecek.

Kaynak: İHA

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