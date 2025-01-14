Anahtar Parti Gençlerin Geleceği İçin Mücadele Edecek

Politika

ANAHTAR Parti Eğitim Politikaları Başkanı Prof. Dr. Fatih Yalçın, "Anahtar Parti olarak gençlerimizin geleceği olan inancını korumak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

Prof. Dr. Fatih Yalçın, "5 gün önce hakimlik ve savcılık sınavlarında Türkiye 115'nci olmuş Mert Akdoğan'ın, mülakatta elendiği için intihar ettiği haberiyle sarsıldık. Artık bu tarz haberlerle o kadar çok karşılaşıyoruz ki toplum olarak tepki veremez olduk. Bundan 2 ay önce de öğretmenlik mülakatlarında, sıralaması değiştiği için birçok öğretmen adayımızın ataması yapılmamıştı. Benzeri bir şekilde sıralaması değiştiği için istediği yerlere ataması yapılmayan da birçok öğretmen adayımız vardı. Gençlerimizin adalete olan güvenini sarsan, bu ülkeye olan bağlılığını zayıflatan, geleceğe dair umutlarını tüketen, bu tarz uygulamalara Anahtar Parti olarak son vereceğiz. Gençlerimizin geleceği olan inancını korumak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu.