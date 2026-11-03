Anahtar Parti Kırşehir İl Başkanı Kaya, 2. yıl dönümünde umut meşalesini vurguladı - Son Dakika
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Anahtar Parti Kırşehir İl Başkanı Kaya, 2. yıl dönümünde umut meşalesini vurguladı

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Anahtar Parti Kırşehir İl Başkanı Kaya, 2. yıl dönümünde umut meşalesini vurguladı
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Anahtar Parti Kırşehir İl Başkanı Cemal Kaya, partisinin 2. kuruluş yıl dönümünde, iki yıl önce yakılan umut meşalesinin Türkiye'nin yarınlarına ışık olduğunu söyledi. Kaya, Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu liderliğinde kararlılıkla ilerlediklerini belirtti.

Anahtar Parti Kırşehir İl Başkanı Cemal Kaya, partisinin 2. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, "İki yıl önce yakılan umut meşalesi, bugün Türkiye'nin yarınlarına ışık oluyor" dedi.

Anahtar Parti Kırşehir İl Başkanı Cemal Kaya, partisinin 2. yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, partinin kuruluşundan bu yana ortaya koyduğu siyasi anlayışa ve gelecek hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İki yıl önce yakılan umut meşalesinin bugün Türkiye'nin yarınlarına ışık tuttuğunu belirten İl Başkanı Cemal Kaya, Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu'nun liderliğinde çıktıkları yolda kararlılıkla ilerlediklerini ifade etti. Kaya, Genel Başkan Ağıralioğlu'nun cesur duruşu, güçlü hitabeti ve Türkiye sevdasına dayalı siyaset anlayışıyla millete umut, siyasete ise yeni bir soluk olduğunu kaydetti.

Cemal Kaya, "İnandık, yola çıktık, başaracağız. Anahtar Partimizin 2. kuruluş yıldönümü kutlu olsun. Nice yıllara, nice büyük zaferlere. Gelecek Anahtar'da, umut milletimizde. Anahtar Parti'mizin ikinci kuruluş yıl dönümü hayırlı olsun. Partimiz, Türkiye'nin geleceğine yönelik hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürecek" dedi.

Kaynak: İHA
Yavuz AğıralioğluCemal KayaPolitikaKırşehirTürkiyeGüncelSon Dakika

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