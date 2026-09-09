Anahtar Parti lideri Ağıralioğlu, Kırıkkale'de esnafı ziyaret edip il başkanlığına gitti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Anahtar Parti lideri Ağıralioğlu, Kırıkkale'de esnafı ziyaret edip il başkanlığına gitti

Anahtar Parti lideri Ağıralioğlu, Kırıkkale\'de esnafı ziyaret edip il başkanlığına gitti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Kırıkkale'de vatandaş ve esnafla bir araya gelerek partisinin İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ağıralioğlu, partinin tanınırlığının son dönemde yüzde 40'lara ulaştığını, bunun artmasında esnaf ziyaretleri ve saha gezilerinin etkili olduğunu söyledi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Kırıkkale'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Ağıralioğlu, beraberindeki Anahtar Parti Kırıkkale İl Başkanı Korhan Özaydın ve partililerle, öğle namazının ardından Nur Camisi avlusunda vatandaşlarla bir araya geldi, ardından esnaf ziyaretinde bulundu.

Hürriyet, Zafer ve Bankalar caddelerindeki ziyaretlerde esnafa hayırlı işler dileyen Ağıralioğlu, vatandaşlarla selamlaşıp sohbet etti.

Daha sonra partisinin İl Başkanlığını ziyaret eden Ağıralioğlu, Anahtar Parti'nin tanınırlığının az olduğunu belirterek, son zamanlarda yüzde 40'lara geldiğini söyledi.

Ağıralioğlu, tanınırlığı artırmak için esnaf ziyaretleri ve saha gezilerinin katkısının olduğunu dile getirerek, Kırıkkale'yi çok iyi gördüğünü kaydetti.

Kaynak: AA

Yavuz Ağıralioğlu, Yerel Haberler, Kırıkkale, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Anahtar Parti lideri Ağıralioğlu, Kırıkkale'de esnafı ziyaret edip il başkanlığına gitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benzema ihrama girdi Kabe’den paylaştığı nota beğeni yağıyor Benzema ihrama girdi! Kabe'den paylaştığı nota beğeni yağıyor
Manisa’da çay bahçesi tuvaletinde gizli kamera düzeneği bulundu Manisa'da çay bahçesi tuvaletinde gizli kamera düzeneği bulundu
Esenler’de tatlıcı dükkanından sadaka kutusunu çalan şüpheli kamerada Esenler’de tatlıcı dükkanından sadaka kutusunu çalan şüpheli kamerada
Trump’ın fast food tutkusunun sırrı çözüldü Nedeni çok başka Trump'ın fast food tutkusunun sırrı çözüldü! Nedeni çok başka
Yunanistan’dan Türkiye’ye karşı dev hamle İmzalar atıldı Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı dev hamle! İmzalar atıldı
Banyoyu kirletmemek için bulduğu yöntem şaşkına çevirdi Banyoyu kirletmemek için bulduğu yöntem şaşkına çevirdi

18:11
Ünlü tiyatrocu Okan Karacan hakkında “bilgisayar çaldı“ iddiası: O anlar güvenlik kamerasında
Ünlü tiyatrocu Okan Karacan hakkında "bilgisayar çaldı" iddiası: O anlar güvenlik kamerasında
17:25
Rize’de denize iniş yapan uçağın pilotu, AB’de üst düzey diplomatmış
Rize'de denize iniş yapan uçağın pilotu, AB'de üst düzey diplomatmış
17:19
Hermon Dağı’nın zirvesinden tehdit savurdu: İran’daki rejimi yenmeye çok yakınız
Hermon Dağı'nın zirvesinden tehdit savurdu: İran'daki rejimi yenmeye çok yakınız
16:59
Piyasalar İran’ın hamlesiyle sarsıldı Petrol 100 doları aştı
Piyasalar İran'ın hamlesiyle sarsıldı! Petrol 100 doları aştı
16:41
Yemen’de sıcak saatler Savunma Bakanı’nın konvoyunu vurdular
Yemen'de sıcak saatler! Savunma Bakanı'nın konvoyunu vurdular
16:15
Kara Haydar’dan sonra Beyaz Haydar da tutuklandı
Kara Haydar'dan sonra Beyaz Haydar da tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 18:30:16. #7.13#
SON DAKİKA: Anahtar Parti lideri Ağıralioğlu, Kırıkkale'de esnafı ziyaret edip il başkanlığına gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement