Anahtar Parti lideri Ağıralioğlu, Kırıkkale\'de esnafı ziyaret edip il başkanlığına gitti

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Kırıkkale'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Ağıralioğlu, beraberindeki Anahtar Parti Kırıkkale İl Başkanı Korhan Özaydın ve partililerle, öğle namazının ardından Nur Camisi avlusunda vatandaşlarla bir araya geldi, ardından esnaf ziyaretinde bulundu.

Hürriyet, Zafer ve Bankalar caddelerindeki ziyaretlerde esnafa hayırlı işler dileyen Ağıralioğlu, vatandaşlarla selamlaşıp sohbet etti.

Daha sonra partisinin İl Başkanlığını ziyaret eden Ağıralioğlu, Anahtar Parti'nin tanınırlığının az olduğunu belirterek, son zamanlarda yüzde 40'lara geldiğini söyledi.

Ağıralioğlu, tanınırlığı artırmak için esnaf ziyaretleri ve saha gezilerinin katkısının olduğunu dile getirerek, Kırıkkale'yi çok iyi gördüğünü kaydetti.