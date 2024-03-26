Anavatan Partisi, Muğla\'da Cumhur İttifakı adayını destekleyecek

Anavatan Partisi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, Muğla'da Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın'a destek vereceğini duyurdu.
Anavatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Narlı, yaptığı yazılı açıklamada, partisinin, ülkenin ve bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda hareket ettiğini belirtti.
8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın 1980'li yıllarda Muğla'da büyük yatırımlar yaparak kentte turizm sektörünü geliştirdiğini anımsatan Narlı, şunları kaydetti:
"Bu misyonun sahibi olan Anavatan Partisi bugün bu bölgedeki kalkınmaya hız verecek, şehri tekrar imar ve ihya edecek projelere sahip, tecrübeli, liyakatli, emin ellere teslim edilmesi için Muğla'da Cumhur İttifakı adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın'ı destekleme kararı aldı."
Kararı, saha çalışmaları ve vatandaşların görüşlerini dinlemeleri sonucunda aldıklarını dile getiren Narlı, "Tüm Anavatan Partisine gönül vermiş vatandaşlarımızı Aydın Başkanımızı desteklemeye davet ediyoruz. Prof. Dr. Aydın Ayaydın Başkanlığında Muğla'mız için hayırlı ve yapıcı projelere inşallah imza atılacaktır." ifadelerini kullandı.
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Maltepe'de AK Parti'nin seçim çalışması sırasında bir partilinin darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i savcılıkça salıverildi, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklanmış, 5'i adli kontrolle serbest bırakılmıştı.
AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp ve Tepebaşı Belediye Başkan adayı Hamid Yüzügüllü ile birlikte Samsunlular Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği'ni ve Eskişehir Muş Kültür ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret ederek üyelerle buluştu. Hatipoğlu, ziyaretlerde seçimlere az bir süre kaldığını hatırlatarak, çocuklara, öğrencilere, kadınlara ve emeklilere yönelik projeler açıkladı. Ayrıca emeklilere yönelik bir destek paketi sunacaklarını belirtti. Hatipoğlu, ayrıca TEI tarafından üretilen milli havacılık motorlarının sergisini gezdi ve TEI'nin başarısını takdir etti. Daha sonra Baksan Sanayi Sitesi'ni ziyaret ederek esnafın sorunlarını dinledi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün 70 sente muhtaç olan değil 1 trilyon dolardan fazla milli geliri olan Türkiye'ye var. Düne kadar toplu iğneyi ithal eden bir Türkiye vardı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize-Artvin Havaalanı'nda geçen yıl 1 milyonu geçen yolcu trafiği olduğunu açıkladı. Uraloğlu, Artvin'e yaptığı ziyarette ise Yusufeli Merkez Viyadüğü'nü inceledi ve bölgedeki eksikliklerin giderilmesi için destek sözü verdi.
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Samsun'un Atakum ilçesindeki Seçim Koordinasyon Merkezi'nin (SKM) açılışına katıldı. İnce, konuşmasında Türkiye'de korku üzerine siyaset yapıldığını ve muhalefetin kolay yolu seçtiğini belirtti. Ayrıca, Memleket Partisi olarak ülkeye 'Akıl, adalet, ahlak'ı önerdiklerini ve 'üçüncü yol' dediklerini vurguladı. İnce, seçim otobüsüyle kentte vatandaşları selamladı.
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