Anayasa açıklamasıyla tepki çeken Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu geri adım attı - Son Dakika
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Politika

Anayasa açıklamasıyla tepki çeken Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu geri adım attı

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İstanbul Barosu Olağan Genel Kurulu'nda başkan seçilen İbrahim Özden Kaboğlu, anayasayla ilgili "Değişmez maddelere olumlu anlamda dokunulabilir" demişti. Kaboğlu tepki çeken sözlerinin ardından yeni bir açıklama yaparak "Yaptığım teknik açıklama, siyasi bir zemine çekilmiş bağlamından koparılmış ve anlaşılamamıştır" ifadelerini kullandı.

22.10.2024 00:07
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İstanbul Barosu Olağan Genel Kurulu'nda, Değişim İçin Avukatlar Grubu'ndan İbrahim Özden Kaboğlu başkan seçildi. Kaboğlu seçilmesinin ardından anayasa ile ilgili, "Değişmez maddelere olumlu anlamda dokunulabilir" ifadelerini kullandı. Kaboğlu'nun anayasa ile ilgili kullandığı ifadeler tepki çekti. Kaboğlu tepki çeken sözlerinin ardından geri adım atarak yeni bir açıklama yaptı.

Kaboğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yeni açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"SİYASİ ZEMİNE ÇEKİLDİ, ANLAŞILAMADI"

20 Ekim akşamı İstanbul Barosu Olağan Genel Kurulu ardından hukukçulara yaptığım kısa değerlendirme sonrası, Anayasa'nın ilk dört maddesi üzerine bir karaçalma kampanyası başlatıldı. Seçim sürecinde hakkımda yürütülen gerçek dışı söylemlere karşı yaptığım teknik açıklama, siyasi bir zemine çekilmiş bağlamından koparılmış ve anlaşılamamıştır.

İlk üç madde, ülke, toplum ve devlet üçlüsünü kucaklayan kurallar bütününün sacayağı olarak temeldir. Değiştirilmesinin teklifi dahi olanaksızdır. İfadelerimin kurucu irade ile sürekli çatışma içerisinde olan kişi ve kurumların beyanlarıyla ortaklaştırılması doğru ve iyi niyetli değildir. Bu konuda toplumdaki hassasiyetin farkındayım ve bu hassasiyetle ömrünü ülkede yapılan anayasal tahribata karşı koymakla geçirmiş, bu konuda bedeller ödemiş bir hukuk insanıyım. Bu itibarla, devraldığımız görevin de sorumluluğuyla, Anayasa'nın en net savunuculuğuna devam edeceğimiz gibi, avukatlık mesleğinin sorunlarını çözmek için çalışacağız ve genç meslektaşların gündemini gündemimiz yapacağız.

KABOĞLU NE DEMİŞTİ?

Kaboğlu'nun anayasa ile ilgili tepki çeken sözleri şöyle olmuştu:

"Değişmez maddelere olumlu anlamda dokunulabilir. Tıpkı 1995'te yapıldığı gibi tıpkı 2001'de yapıldığı gibi. 1995'te başlangıç kısmındaki ırkçı ibareler çıkarıldı. 2001 değişikliğindeyse Madde 14'e 'İnsan haklarına dayanan laik ve demokratik cumhuriyet' tanımı kondu. O zaman 1961'de öngörülmüş olan 'İnsan haklarına dayanan devlet' kavramı anayasaya yeniden girmiş oldu. Yani daha ileriye götürüldü. Anayasa Mahkemesi de artık bu kavramı kullanmaya başladı."

İstanbul Baro Başkanı Kaboğlu'nun sözlerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tepki göstermişti.

Anayasa açıklamasıyla tepki çeken Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu geri adım attı

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Son Dakika Politika Anayasa açıklamasıyla tepki çeken Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu geri adım attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Cemalettin Tepe:
    anlaşılmayacak bir şey yok vatan sevgisi olmayan herkesin anayasanın ilk 4 maddesi ile derdi var. bizimde sizle derdimiz olucak 68 10 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    O ZAMAN ACIKLAMA YAPMA ANAYASA YI SEN YAPMAYACAKSIN , BARONA BAK 33 9 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay:
    Akp siyonisme hizmet ediyor akp ha İsrail aynı şey 17 22 Yanıtla
  • Kerim Cüceler:
    zamanında muhterem biri vardı ihalara sihalara dokunacağız demişti sihanın sivri ucuna dokundu biryerleri. 28 1 Yanıtla
  • rifat ercan Atalay:
    Hemen tornistan geri. Senden Baro Başkanı mı olur. Ulan 4. Maddede ilk 3 madde zaten değiştirilemez, konusu bile yapılamaz deniyor. Bunu kalın kafan anlamamış da, siyasi zeminemi çekildiğini anlıyorsun. Şu canım Ülke yi elbirliği ile mahvettiniz. 18 3 Yanıtla
  • Emrah Hanlioglu:
    Bos yapma isine bak luzumsuz 13 1 Yanıtla
  • Isa Ataman:
    baro başkanı ağababaları ne derse onu yapar yok kulağını koparırlar 9 0 Yanıtla
  • Ahmet Gök:
    Akademisyenden Baro başkanı olursa bu kadar olur. teknik açıklama imiş. Anayasa bu gibiler yüzünden delik deşik. 8 0 Yanıtla
  • İLHAN KOÇ:
    Ulan birinizde çıkın ben eşşeklik ettim yanlış konuşmuşum özür dilerim deyin, hep millet yanlış anlıyor, siz hiç yanlış konuşmuyorsunuz. 1 0 Yanıtla
  • Murat Karaca:
    Artık insanlarda vatan sevgisi kalmamış..Bunu anladım artık 1 0 Yanıtla
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