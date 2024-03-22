Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Kadir Özkaya'nın seçilmesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Kadir Özkaya'nın seçilmesine ilişkin AYM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 146 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi'nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 12. maddesine göre; 21 Mart 2024 tarihinde yapılan seçimde Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Kadir Özkaya'nın seçilmesine ilişkin AYM Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. - ANKARA
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, para sayma görüntülerine ilişkin konuştu, "O kişinin o gün Ekrem Bey’in danışmanı değil, o gün ilin saymanı, il yöneticisi olduğu ortaya çıkıyor. Orasının AKP’li bir avukatın ofisi olduğu çıkıyor. Biz o AKP’li avukat hakkında da suç duyurusunda bulunduk. Biz bu soruşturmanın en hızlı şekilde sonuçlanmasını istiyoruz. Tayyip Bey de bu soruşturma seçime kadar bitmesin istiyor” dedi.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, CHP adayının televizyonlara çıkamadığını söyleyerek, "Niye çıkamadıklarını biliyor musunuz? Bu soruyu (para sayma görüntüsü) sormamak kaydıyla televizyona çıkmak istiyorlar.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Beyaz TV'deki Gündem Özel programında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dilovası Ercan Dalkılıç Kültür Merkezi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünya zorluklarına rağmen güçlü bir şekilde yoluna devam ettiğini belirtti. Yılmaz, deprem yaralarını sarmak için büyük bir yükün altına girdiklerini ve 2025'te daha iyi bir noktaya geleceklerini söyledi. Ayrıca, enflasyonla mücadelede kararlılıkla ilerlediklerini ve 2026'da tek haneli enflasyon rakamlarına ulaşacaklarını vurguladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazeteci Deniz Zeyrek'in, muhalefetin çözüm bulmak yerine şikayet ettiğini ifade etmesi Özel'i sinirlendirdi. Özel'in, "Mikroba hastalık yaptığından dolayı sual sormayıp, antibiyotiğe etkililiğini soruyorsunuz." sözlerine Zeyrek, "O zaman ben CHP Genel Başkanı olayım." yanıtını verdi. Özel ise, "Muhalefete saldırmanın konforundan biraz daha adilane bakmak lazım bu işlere." dedi.
Ürdün Kralı 2. Abdullah, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreynli yetkililerle Gazze başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri değerlendirdi. Gazze'de kalıcı ve acil ateşkes sağlanması, sivillerin korunması ve yeterli yardım girişinin olması gerektiği vurgulanan görüşmede, 2. Abdullah ile Al Nahyan, Filistin meselesinin iki devletli formül temelinde siyasi bir çözüme kavuşturulmasının önemine dikkati çekti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Yapamayacağınız şeyi söylemeyeceksiniz.
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