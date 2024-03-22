Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Kadir Özkaya'nın seçilmesi Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Kadir Özkaya'nın seçilmesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Kadir Özkaya'nın seçilmesine ilişkin AYM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 146 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi'nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 12. maddesine göre; 21 Mart 2024 tarihinde yapılan seçimde Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Kadir Özkaya'nın seçilmesine ilişkin AYM Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. - ANKARA

22.03.2024 00:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Kadir Özkaya'nın seçilmesine ilişkin AYM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 146 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi'nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 12. maddesine göre; 21 Mart 2024 tarihinde yapılan seçimde Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Kadir Özkaya'nın seçilmesine ilişkin AYM Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Kadir Özkaya'nın seçilmesi Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:57 Yeşilçam’ın gamzeli güzeli Bahar Öztan hayatını kaybetti Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan hayatını kaybetti
23:27 İBB Başkan adayı Kurum’un verdiği “65 yaş üstüne ücretsiz vapur“ vaadinin halihazırda uygulandığı ortaya çıktı İBB Başkan adayı Kurum'un verdiği "65 yaş üstüne ücretsiz vapur" vaadinin halihazırda uygulandığı ortaya çıktı
22:33 Balıkesir’de 4 büyüklüğünde deprem Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
22:18 Eylem Tok’un oğlunun karıştığı ölümlü kazadan yeni görüntüler ortaya çıktı Eylem Tok'un oğlunun karıştığı ölümlü kazadan yeni görüntüler ortaya çıktı
21:31 Turgut Altınok canlı yayında resti çekti: Tapusunu çıkartsınlar istifa edeceğim Turgut Altınok canlı yayında resti çekti: Tapusunu çıkartsınlar istifa edeceğim
00:43 Özgür Özel ile gazeteci Deniz Zeyrek canlı yayında tartıştı: O zaman ben CHP Genel Başkanı olayım Özgür Özel ile gazeteci Deniz Zeyrek canlı yayında tartıştı: O zaman ben CHP Genel Başkanı olayım
00:06 Mesut Özil’in son halini görenler ’’Ne olmuş sana’’ diyor Mesut Özil'in son halini görenler ''Ne olmuş sana?'' diyor
22:09 IFAB’dan tarihi karar Ofsayt kuralı baştan aşağı değişecek IFAB'dan tarihi karar! Ofsayt kuralı baştan aşağı değişecek
22:00 CHP lideri Özel, ellerindeki İstanbul ve Ankara anketinin sonuçlarını paylaştı CHP lideri Özel, ellerindeki İstanbul ve Ankara anketinin sonuçlarını paylaştı
20:55 Herkes “Neden“ diye soruyor Semih’i Ümit Milli Takım’a yollayan Montella’dan ses var Herkes "Neden?" diye soruyor! Semih'i Ümit Milli Takım'a yollayan Montella'dan ses var
19:52 Balıkesir’de mağarada yaşayan ’İskender Aga’ hayatını kaybetti Balıkesir'de mağarada yaşayan 'İskender Aga' hayatını kaybetti
18:50 CHP’li vekil Engin Altay, “Benim çırağımdı“ diyerek Özgür Özel’i kürsüye çağırdı CHP'li vekil Engin Altay, "Benim çırağımdı" diyerek Özgür Özel'i kürsüye çağırdı
18:07 Acun’dan Türk futbolu için bomba öneri: Yüzde 80’ini yok ederiz Acun'dan Türk futbolu için bomba öneri: Yüzde 80'ini yok ederiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2024 01:51:27. #1.13#
SON DAKİKA: Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Kadir Özkaya'nın seçilmesi Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement