Anayasa Mahkemesi, Millet Partisi tarafından Millet İttifakı'nın ismine yönelik itirazı kabul edilmedi

Millet Partisi, "Millet" sözcüğünün CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı tarafından kullanılmasına itiraz ederek Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

AYM, İTİRAZI REDDETTİ

Millet Partisi'nin "Millet İttifakı"nın adının kullanılmaması için yaptığı başvuru AYM tarafından reddedildi. Mahkeme, "Millet" kelimesinin kullanımının hukuka aykırı olmadığına karar verdi.

"BAŞVURUMUZ ZORUNLU HALE GELMİŞTİ"

Millet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Rafet Kaya, davaya ilişkin şu açıklamayı yapmıştı: "Bir tüzel kişilik hakkımız olan ismimizin başka partilerce ısrarla kullanılıyor olması karşısında en yüksek yargı organı olan Anayasa Mahkemesine başvurma zarureti hasıl olmuştur. Dürüst, ilkeli siyasetin temsilcisi, Türk siyasetinin yüz akı Millet Partisi tüm siyasi partilerimize örnek teşkil edecek şekilde, üslup ve usul olarak asla haksızlık yapmamış, her daim siyasi rakiplerinin hak ve hukuklarına azami saygı ve özeni göstermiştir.

"SONUNA KADAR SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bununla birlikte kendi haklarının gasp edilmesine de asla müsaade etmeyecektir. Davalı 'Altılı Masa' olarak da bilinen karşı taraf partilerince hukuka aykırı şekilde, 'Millet' ismimizi oluşturdukları ittifakın adı olarak kullanmalarının tedbiren durdurulması ve bu ismi kullanamayacaklarına dair esastan karar verilmesi istemiyle dava açıyoruz. Bütün meşru, demokratik ve hukuki platformlarda haklarımızı sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz."