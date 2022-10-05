Anayasa Mahkemesi'ne üye seçimi (2)

BAKAN SOYLU'DAN KUTLAMA MESAJI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylamayla Anayasa Mahkemesi Üyeliğine seçilen Muhterem İnce için kutlama mesajı yayımladı. Bakan Soylu, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Kıymetli çalışma arkadaşım ve kardeşim Sn. Muhterem İnce Beyefendi'ye, Gazi Meclis'imizde yapılan oylamayla seçildiği Anayasa Mahkemesi Üyeliğinin kendisine, ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Rabbim muvaffak eylesin" ifadelerini kullandı.
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