Anayasa Mahkemesi'ne üye seçimi (2)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylamayla Anayasa Mahkemesi Üyeliğine seçilen Muhterem İnce için kutlama mesajı yayımladı. Bakan Soylu, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Kıymetli çalışma arkadaşım ve kardeşim Sn. Muhterem İnce Beyefendi'ye, Gazi Meclis'imizde yapılan oylamayla seçildiği Anayasa Mahkemesi Üyeliğinin kendisine, ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Rabbim muvaffak eylesin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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