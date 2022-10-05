Anayasa Mahkemesi'ne üye seçimi (2) - Son Dakika
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Anayasa Mahkemesi'ne üye seçimi (2)

05.10.2022 23:52
Anayasa Mahkemesi'ne üye seçimi (2)

BAKAN SOYLU'DAN KUTLAMA MESAJIİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylamayla Anayasa Mahkemesi Üyeliğine seçilen Muhterem İnce için kutlama mesajı yayımladı.

BAKAN SOYLU'DAN KUTLAMA MESAJI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylamayla Anayasa Mahkemesi Üyeliğine seçilen Muhterem İnce için kutlama mesajı yayımladı. Bakan Soylu, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Kıymetli çalışma arkadaşım ve kardeşim Sn. Muhterem İnce Beyefendi'ye, Gazi Meclis'imizde yapılan oylamayla seçildiği Anayasa Mahkemesi Üyeliğinin kendisine, ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Rabbim muvaffak eylesin" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

Anayasa Mahkemesi, Süleyman Soylu, Muhterem İnce, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Anayasa Mahkemesi'ne üye seçimi (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Anayasa Mahkemesi'ne üye seçimi (2) - Son Dakika
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