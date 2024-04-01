Anıl Yetişkin, Efeler Belediye Başkanı seçildi

Geçtiğimiz Pazar günü gerçekleştirilen yerel seçimlerde Efeler Belediye Başkanı olarak seçilen Anıl Yetişkin yayımladığı mesaj ile kendisine destek veren herkese teşekkür ederek, "Kimseyi ötekileştirmeden birlikte daha güçlü olacağız" dedi.
Aydın İl Seçim Kurulu tarafından açıklanan resmi seçim sonuçlarına göre merkez ilçe Efeler'de Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Anıl Yetişkin 71 bin 630 oy alarak Efeler Belediye Başkanı olarak seçildi. Başkan Yetişkin, sosyal medya hesabından mesaj yayımlayarak seçim döneminde birlikte yol yürüdüğü parti yönetimine, milletvekillerine, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na ve kendisine oyları ile destek veren Efeler halkına teşekkür etti.
Halkın büyük bir kısmının desteğini aldığı için büyük bir mutluluk ve gurur içerisinde olduğunu belirterek sözlerine başlayan Yetişkin, "Dün yapılan mahalli idareler seçiminde Efeler Belediye Başkanlığı için şahsıma verdiğiniz destekten dolayı büyük bir mutluluk ve gurur içindeyim. Bana olan güveniniz, inancınız ve samimiyetiniz için içtenlikle teşekkür ediyorum. Her birinizin desteği, benim için çok kıymetli ve önemli. Bu süreçte beni yalnız bırakmayan, desteklerini esirgemeyen herkese ayrıca minnettarım. Başta Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu olmak üzere, Aydın Milletvekillerimize, CHP İl Başkanımıza, Efeler İlçe Başkanımıza, kadın ve gençlik kollarıma, parti örgütüme ve meclis üyesi adayı arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sizlerin desteği ve güveniyle, Efeler'imizi daha yaşanabilir, daha güzel bir yer haline getirmek için var gücümle çalışacağım. Kimseyi ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, birlikte daha güçlü ve daha başarılı olacağımıza inancım tamdır. 1881'de Selanik'te doğan, mavi gözlü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığından ayrılmadan Efeler'e hizmet etmeye söz verirken, hepinize bir kez daha teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN
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