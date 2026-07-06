Ankara, 36. NATO Zirvesi'ne Ev Sahipliği Yapıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin, "Ankara çok önemli bir zirveye eşlik ediyor" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, NATO Zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi'nde basın açıklamasında bulundu. Duran, Ankara'da gerçekleştirilecek zirvenin hem NATO'nun geleceğinin hem de küresel mimarinin nasıl şekilleneceği açısından önemli görüşmelerin olacağını dile getirdi.

"Ankara çok önemli bir zirveye eşlik ediyor"

NATO 3.0 söylemiyle gündeme gelen 36. NATO Zirvesi'nin hem NATO'nun geleceği hem de küresel mimarinin nasıl şekilleneceğine ilişkin konuların konuşulacağı önemli bir toplantı olacağını ifade eden Duran, "Devlet başkanları düzeyinde en yüksek katılımın olduğu zirve olması bekleniyor. Bugün medya mensupları olarak burada dünyanın üçüncü büyük kütüphanesi olan Millet Kütüphanesinde çalışma alanları oluşturduk. Bin 800 kişilik bir çalışma ofisi var. Aynı şekilde çok sayıda canlı yayın yapılabilecek yer var. 40 tane montaj odası var. 2 bin 500'ü aşkın medya mensubunun burada zirveyi takip edip, tüm dünyayı ve Türkiye'yi bilgilendirme imkanı olacak. Dolayısıyla Ankara çok önemli bir zirveye eşlik ediyor. Misafir konumunda olan yabancılar, devlet adamları hepsi Ankara'da en güzel misafirperverliği görecekler ve sizler de bu çalışmanın parçası olarak en güzel performansı göstereceğinize inanıyorum. Tekrar zirvenin hem NATO için hem Türkiye için hem de dünya için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

"NATO'nun geleceği açısından hem de ülkelerin kendi ikili ilişkilerini tekrardan gözden geçirebilecekleri bir düzlem olacak"

Zirve kapsamında birçok ikili görüşmenin de olabileceğine değinen Duran, "Öncelikle zirve bağlamında NATO'nun gündeminde transatlantik bağın güçlendirilmesi var. Bu çerçevede NATO'nun ittifakını güçlendirerek ileriye taşınacağına dair bir iradenin burada oluşması bekleniyor. Liderler zirvede bu konuyu değerlendirecekler. Bunun yanı sıra ikili görüşmeler var. İkili görüşmelerde genellikle ülkelerin kendi ikili gündemleri söz konusu oluyor. Ancak NATO marjında olduğu için bu savunma ve güvenlik alanlarında Avrupa'nın geleceği, Avrupa'nın güvenliğinin arttırılması gibi konular yine bunun içerisinde olacak. Savunma harcamaları yine gündem olacak. Ülkelerin ikili gündemleri biraz kendilerine has oluyor. Onu her bir görüşme için ayrı ayrı öngörmek gerekir. Ama bu yönüyle baktığımızda hem NATO'nun geleceği açısından hem de ülkelerin kendi ikili ilişkilerini tekrardan gözden geçirebilecekleri bir düzlem olacak. Cumhurbaşkanımızın da çok sayıda ikilisi olacak ve bu ikililer çerçevesinde gündemler değerlendirecek" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump ile ikili görüşmede neler konuşulacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın gerçekleşmesi beklenen ikili görüşmesine dair de konuşan Duran, "Trump'ın ziyaretiyle birlikte aslında iki tane önemli gündem oluyor. Bir NATO zirvesi var, bir de Başkan Trump'ın devlet ziyareti. Dolayısıyla bu ziyareti önemsiyoruz. Cumhurbaşkanımızın, Başkan Trump'la yaptığı sık telefon görüşmelerinde gündem olan çok sayıda ikili konular var. Bunların bir kısmını biliyorsunuz. Bir yönüyle Kaan Motorları meselesi vardı. Daha önce Halkbank meselesi vardı. Yine Türkiye'nin savunma ve güvenlik iş birliği çerçevesinde ABD'yle yürüttüğü diğer konular var. Dolayısıyla bunların hepsinin gündem olması beklenir. Tabii bunun yanı sıra ticaret gündemimiz önemli biliyorsunuz. Bütün bu konuların hepsi görüşülecek" açıklamasında bulundu. - ANKARA