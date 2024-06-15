Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Kurban Bayramı Mesajı Yayımladı

Politika

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Yavaş, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, ihtiyaç sahibi olan hemşehrilerin yanında olunması gerektiğini belirtti.

Kurban Bayramı dolayısıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş mesaj paylaştı. Yavaş mesajında Bayramı kutlarken vatandaşlara sağlık, mutluluk ve esenlikler diledi.

Başkan Yavaş mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Paylaşmanın, yardımlaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergilediğimiz bayramları huzurlu ve mutlu geçirmeniz adına Ankara Büyükşehir Belediyemiz; toplum sağlığını koruyucu önlemler alarak kurban kesim alanlarını ilaçlamaktadır. EGO Otobüsleri, Metro ve Ankaray ücretsiz olarak hizmet verecektir. Mezarlık ziyaretleri için ring seferleri düzenlenmektedir. Başkent 153, Zabıta, İtfaiye, Sosyal Hizmetler, ANFA Güvenlik ve ASKİ ekiplerimiz başta olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz ise 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürecektir."

"Mutluluk dolu bayramlar geçirmenizi diliyorum"

Mesajında birlik ve beraberliğin öneminden bahseden Yavaş, "Komşumuzun, dostumuzun, ihtiyaç sahibi olan hemşehrilerimizin yanında olmalıyız. Herkesi Kurban Bayramı'nın bereketini birlikte yaşamaya, her evde bayram yaşatmaya davet ediyor, kurban eti bağış noktalarına yapacağınız et desteklerinin ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırılacağını bir kez daha hatırlatıyorum. Et desteklerinizi Kurban Pazarlarının yanı sıra, Hipodrom Caddesi'ndeki PORTAŞ Soğuk Hava Deposu'na da ulaştırabilirsiniz. Bu düşüncelerle, Kurban Bayramı'nın tüm güzelliklerinin yüreğinizi doldurmasını ve sevdiklerinizle sağlık, huzur ve mutluluk dolu bayramlar geçirmenizi diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA