"Rakamlarda hata varsa namussuzum" diyen AK Partili isim, rakamları yanlış topladığını fark edince kendisine güldü - Son Dakika
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"Rakamlarda hata varsa namussuzum" diyen AK Partili isim, rakamları yanlış topladığını fark edince kendisine güldü

22.11.2022 00:40

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde belediye faaliyetlerini eleştirmek için tablolarla birlikte kürsüye çıkan AK Partili Meclis Üyesi Metin Akdemir, "Rakamlarda hata varsa namussuzum" dedi. Daha sonra rakamları yanlış topladığı ortaya çıkan Akdemir de kendisine güldü.

AK Partili Metin Akdemir, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ne damga vurdu. Belediye faaliyetlerini eleştirmek için tablolarla birlikte kürsüye çıkan AK Partili Meclis Üyesi Metin Akdemir kendisine çok güvenince gülümseten anlar yaşandı.

AK Partili isim de kendisine güldü! 'Rakamlarda hata varsa namussuzum' dedi, yanlış hesapladığı ortaya çıktı

"RAKAMLARDA HATA VARSA NAMUSSUZUM" DEDİ

"Rakamlarda hata varsa namussuzum" diyen AK Parti'li Akdemir'in yanlış hesap yaptığı çok geçmeden ortaya çıktı. Rakamları yanlış topladığı anlaşılan Akdemir gülmekten kendini alıkoyamadı. Meclisteki üyeler de Akdemir'e uzun süre güldü. O anlar sosyal medyada defalarca tıklandı.

AK Partili isim de kendisine güldü! 'Rakamlarda hata varsa namussuzum' dedi, yanlış hesapladığı ortaya çıktı
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SON DAKİKA: "Rakamlarda hata varsa namussuzum" diyen AK Partili isim, rakamları yanlış topladığını fark edince kendisine güldü - Son Dakika
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