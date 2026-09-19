Ankara Çankaya'da klip çekiminde binadan para atıldı, vatandaşlar toplandı

Ankara Çankaya'da klip çekiminde binadan para atıldı, vatandaşlar toplandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda akşam saatlerinde klip çekimi sırasında binanın üst katlarından aşağıya para atıldı. Olayı gören vatandaşlar toplanıp yere düşen paraları toplamaya çalıştı; mücadele cep telefonu kamerasına yansıdı.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde, klip çekimi esnasında bir binadan aşağıya para atıldı. Vatandaşların parayı almak için girdiği mücadele cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda akşam saatlerinde klip çekimi esansında, bir binanın üst katlarından aşağıya para atıldı. Olayı gören vatandaşlar, bir anda toplandı. Cadde üzerinde yere düşen paraları toplamak isteyen vatandaşların mücadelesi cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
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