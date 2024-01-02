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Ankara'da AK Parti'ye 120 Bin 316 Yeni Üye - Son Dakika
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Ankara'da AK Parti'ye 120 Bin 316 Yeni Üye

AK Parti Ankara İl Başkanlığı, geçen yıl 120 bin 316 kişinin partiye üye olduğunu açıkladı. Böylece AK Parti'nin Ankara'daki toplam üye sayısı 875 bin kişiye yükseldi. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, üye sayısının artmasında partinin hizmet anlayışının etkili olduğunu belirterek, önümüzdeki seçimlerde de başarılı olacaklarını ifade etti.

Ankara\'da AK Parti\'ye 120 Bin 316 Yeni Üye
02.01.2024 - 12:39,
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Ankara'da geçen yıl 120 bin 316 kişinin AK Parti'ye üye olduğu bildirildi.

AK Parti Ankara İl Başkanlığından yapılan açıklamada, 2023'te kaydedilen 120 bin 316 yeni üye ile Başkentte AK Parti'nin toplam üye sayısının 875 bin kişiye yükseldiği kaydedildi.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Ankara'da sıkmadık el, çalmadık kapı bırakmayarak herkesin derdine derman olmaya çalıştıklarını belirterek, " Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizi daha müreffeh bir seviyeye ulaştırmak adına verdiğimiz mücadelede bizimle aynı yolda yürümek için partimize üye olan kardeşlerimize teşekkür ediyorum, hepsine hoş geldiniz diyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Yüzyılı vizyonu ile vatandaşların teveccühüne mazhar olmaya devam ettiklerini belirten Özcan, şunları kaydetti:

"Önümüzde çok önemli bir seçim daha var. 5 yıldır Ankara'ya hizmet etmeden sürekli algı oyunları ve sosyal medya belediyeciliği yaparak vatandaşı kandıranlar genel seçimlerde olduğu gibi büyük bir hezimet yaşayacak. 3 ay sonra hemşehrilerimiz tekrar hak ettikleri gibi hizmet ve eser belediyeciliğine kavuşacaklar inşallah. 31 Mart akşamından sonra Ankaramızın kaybettiği 5 yılı hızlıca telafi edip tekrar Avrupa başkentleri ile yarışır hale getireceğiz."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ankara'da AK Parti'ye 120 Bin 316 Yeni Üye - Son Dakika
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