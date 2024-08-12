Ankara'da Etiyopya ve Somali heyetleri arasındaki görüşmeler devam ediyor

Politika

Ankara'da bulunan Etiyopya ve Somali heyetleri arasındaki görüşmeler Dışişleri Bakanlığında devam ediyor.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Etiyopya ve Somali heyetleri arasındaki görüşmeler halen Dışişleri Bakanlığında devam ediyor. Tarafların aynı masada bir araya gelmedikleri belirtilirken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın koordinasyonunda Türkiye heyetinin mekik diplomasisi yaptığı, taraflarla ayrı ayrı görüşüldüğü ve tarafların ortak bir anlayış çerçevesinde uzlaştırılmaya çalışıldığı kaydedildi.

Güvenlik kaynakları, tarafların anlaşmalarının uzun bir süreç gerektirdiğini belirtti. - ANKARA