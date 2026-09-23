Ankara\'da NATO Napoli Komutanı Wikoff\'u Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu kabul etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, NATO Napoli Müşterek Kuvvet Komutanı Oramiral George M. Wikoff'u makamında kabul etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Ankara'da bulunan NATO Napoli Müşterek Kuvvet Komutanı Oramiral George M. Wikoff'u makamında kabul etti. Kabulde, Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral Levent Ergün de yer aldı.