Ankara'da Türk Bayrağına Saldırı: 6 Tutuklama

14.05.2026 00:01
Ankara'daki bahar şenliklerinde Türk bayrağına yönelik eylemler nedeniyle 6 kişi tutuklandı.

Ankara'da bahar şenliklerinde düzenlenen konser sırasında Türk bayrağına yönelik eylemler ve öğrencilere yönelik saldırılarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 6 Mayıs'ta ODTÜ bahar şenliklerinin 1'inci günündeki konser sırasında Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen eylemler ile öğrencilere yönelik saldırılar nedeniyle 'Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama', 'Nitelikli Kasten Yaralama', 'Tehdit ve Hakaret' suçlarından resen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, yazılı ve görsel basın ile sosyal medyaya yansıyan görüntüler üzerine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ile yapılan çalışmalar neticesinde, söz konusu eylemlere katıldığı anlaşılan, kimliği tespit edilen 21 şüpheliye ilişkin 7 Mayıs'ta arama ve elkoyma çalışmaları başlatıldı.

Olaya ilişkin 19 şüpheli yakalanırken, 6 şüpheli tutuklandı. Soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı. Olaya ilişkin 2 şüpheli hakkında yakalama çalışmaları ve soruşturma devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
