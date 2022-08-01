Bakan Soylu cemevlerine yönelik saldırıları "Eski Türkiye'nin ayak izi" olarak duyurdu: "Planlı provokasyon" en ağır şekilde cezalandırılacaktır - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Soylu cemevlerine yönelik saldırıları "Eski Türkiye'nin ayak izi" olarak duyurdu: "Planlı provokasyon" en ağır şekilde cezalandırılacaktır

01.08.2022 16:15

2 gün önce Ankara'da 3 ayrı cemevine yapılan saldırılarla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Soruşturma derinleşmiş, yeni gözaltılar yapılmış ve eski Türkiye'nin ayak izlerine rastlanılmıştır" ifadelerine yer verdi. Soylu, saldırıları planlayan ve gerçekleştirenlerlerin en ağır şekilde cezalandırılacağını belirtti.

Ankara'nın Çankaya ve Mamak ilçelerinde bulunan cemevi ile Alevi dernek ve vakıflarına önceki gün kısa süreli aralıklarla yapılan saldırılarla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bir açıklama daha geldi. Yapılan saldırıları "planlı provokasyon" olarak nitelendiren Bakan Soylu, "Soruşturma derinleşmiş, yeni gözaltılar yapılmış ve eski Türkiye'nin ayak izlerine rastlanılmıştır" dedi.

"FAİLİ MEÇHUL OLARAK KALMADI"

İçişleri Bakanı Soylu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

3 gün önce, Eski Türkiye'nin bir alışkanlığı ile karşılaştık. Muharrem Ayı'nın birinci gününde 3 Cemevine yönelik alçakça provokasyonla karşılaşmamıza rağmen; Eski Türkiye'den farklı olarak bu planlı provokasyon faili meçhul kalmadı. Toplumumuzun tüm kesimleri tarafından lanetle karşılanan bu planlı provokasyon, Milletimizin "Birlik Duvarına" çarptı.

"EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILACAK"

Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde hükümetimiz göreve geldiği ilk günden itibaren herkesin kendisini ifade edebildiği Türkiye adımlarında; sadece son 2 yılda 1585 Cemevi ziyaret edildi. 8600 talebin 5600'ü karşılandı. Ayrıca birçok adım ve ülkemizin her tarafında oluşan kardeşlik iklimi, tam da Muharrem Ayı'nın ruhuna uygun anlayışla bu karanlık ellerin menfur emelleri engellenmektedir. Soruşturma derinleşmiş, yeni gözaltılar yapılmış ve Eski Türkiye'nin ayak izlerine rastlanılmıştır. Elde edilen tüm bilgiler, yargıya intikal ettirilerek birliğimizi hedef alan bu "planlı provokasyon" en ağır şekilde cezalandırılacaktır.

Cemevi saldırılarıyla ilgili Bakan Soylu'dan dikkat çeken çıkış: Eski Türkiye'nin ayak izlerine rastlandı
YORUMLAR
500
Bakan Soylu: '3 cemevine yönelik alçakça provokasyona dair elde edilen tüm bilgiler, yargıya intikal ettirilerek, bu 'Planlı Provokasyon' en ağır... Bakan Soylu: '3 cemevine yönelik alçakça provokasyona dair elde edilen tüm bilgiler, yargıya intikal ettirilerek, bu 'Planlı Provokasyon' en ağır... Bakan Soylu: Planlı provokasyon en ağır şekilde cezalandırılacak Bakan Soylu: Planlı provokasyon en ağır şekilde cezalandırılacak

Süleyman Soylu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Soylu cemevlerine yönelik saldırıları 'Eski Türkiye'nin ayak izi' olarak duyurdu: 'Planlı provokasyon' en ağır şekilde cezalandırılacaktır - Son Dakika


Son Dakika
16:50 AK Partili Külünk, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun sözlerine tepki gösterdi: Devlete hesap vermek zorunda
16:29 Sevilla'ya transfer olan Marcao basın toplantısında ağladı! Futbolcuyu "İdolün kim?" sorusu duygulandırdı
16:29 ABD'de akılalmaz olay! Marketten aldığı cipsten yılan fırladı
16:22 ABD'de köpek gezdirmeye çıkan kadına sokak ortasında tecavüz edildi!
16:15 Bakan Soylu cemevlerine yönelik saldırıları "Eski Türkiye'nin ayak izi" olarak duyurdu: "Planlı provokasyon" en ağır şekilde cezalandırılacaktır
15:55 CHP'li Engin Altay, canlı yayında açıkladı: Gönüllerdeki aday falan değil, düz söylüyorum adayımız "Bay Kemal"
15:52 Kendisini "mehdi" ilan eden radyocu Tuncer Çiftçi'den, hem uzun namlulu silahlarla hem de kandırdığı kadınlarla skandal video
15:52 Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk yaşandı! 3. eleme turunda VAR kullanılacak
15:29 Aston Martin, emekli olan Vettel'in yerine Alonso ile anlaştı
15:28 Kılıçdaroğlu'ndan "sağlıkta şiddet" tepkisi: Bundan sonra olacak tüm negatif olayların sorumlusu AK Parti ve MHP'dir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2022 17:10:05. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Soylu cemevlerine yönelik saldırıları "Eski Türkiye'nin ayak izi" olarak duyurdu: "Planlı provokasyon" en ağır şekilde cezalandırılacaktır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement