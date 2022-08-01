Bakan Soylu cemevlerine yönelik saldırıları "Eski Türkiye'nin ayak izi" olarak duyurdu: "Planlı provokasyon" en ağır şekilde cezalandırılacaktır

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Ankara'nın Çankaya ve Mamak ilçelerinde bulunan cemevi ile Alevi dernek ve vakıflarına önceki gün kısa süreli aralıklarla yapılan saldırılarla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bir açıklama daha geldi. Yapılan saldırıları "planlı provokasyon" olarak nitelendiren Bakan Soylu, "Soruşturma derinleşmiş, yeni gözaltılar yapılmış ve eski Türkiye'nin ayak izlerine rastlanılmıştır" dedi.

"FAİLİ MEÇHUL OLARAK KALMADI"

İçişleri Bakanı Soylu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

3 gün önce, Eski Türkiye'nin bir alışkanlığı ile karşılaştık. Muharrem Ayı'nın birinci gününde 3 Cemevine yönelik alçakça provokasyonla karşılaşmamıza rağmen; Eski Türkiye'den farklı olarak bu planlı provokasyon faili meçhul kalmadı. Toplumumuzun tüm kesimleri tarafından lanetle karşılanan bu planlı provokasyon, Milletimizin "Birlik Duvarına" çarptı.

"EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILACAK"

Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde hükümetimiz göreve geldiği ilk günden itibaren herkesin kendisini ifade edebildiği Türkiye adımlarında; sadece son 2 yılda 1585 Cemevi ziyaret edildi. 8600 talebin 5600'ü karşılandı. Ayrıca birçok adım ve ülkemizin her tarafında oluşan kardeşlik iklimi, tam da Muharrem Ayı'nın ruhuna uygun anlayışla bu karanlık ellerin menfur emelleri engellenmektedir. Soruşturma derinleşmiş, yeni gözaltılar yapılmış ve Eski Türkiye'nin ayak izlerine rastlanılmıştır. Elde edilen tüm bilgiler, yargıya intikal ettirilerek birliğimizi hedef alan bu "planlı provokasyon" en ağır şekilde cezalandırılacaktır.