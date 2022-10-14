Ankara haber! Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi ve beraberindeki heyet Vali Memiş'i ziyaret etti - Son Dakika
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Ankara haber! Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi ve beraberindeki heyet Vali Memiş'i ziyaret etti

14.10.2022 15:43
Ankara haber! Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi ve beraberindeki heyet Vali Memiş'i ziyaret etti

Ankara haberi... Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Danny Annan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bürokratları ve Danimarka Enerji Ajansı uzmanları ile birlikte Erzurum Valisi Okay Memiş'i ziyaret etti.

Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Danny Annan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bürokratları ve Danimarka Enerji Ajansı uzmanları ile birlikte Erzurum Valisi Okay Memiş'i ziyaret etti. Heyeti makamında kabul eden Vali Memiş, Danny Annan ve beraberinde gelen misafirlere hediyeler verdi.

Erzurum'a Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan'ın daveti ile gelen heyet kentin belirli bölgelerinde incelemelerde bulunduktan sonra Erzurum Valisi Okay Memiş'i makamında ziyaret etti.

Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Danny Annan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bürokratları ve Danimarka Enerji Ajansı Uzmanlarının da arasında bulunduğu heyeti makamında kabul eden Vali Memiş konukları ile sohbet ettikten sonra bir takım hediyeler verdi. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Danimarka, Erzurum, Ankara, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Ankara haber! Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi ve beraberindeki heyet Vali Memiş'i ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara haber! Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi ve beraberindeki heyet Vali Memiş'i ziyaret etti - Son Dakika
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