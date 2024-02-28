Yerel seçimlerin ardından Kabine'de değişiklik yaşanacağı iddiası kulislerde hareketliliğe neden oldu. Ekonomi politikalarına ters söylem ve kararları olduğu, kendi özel işlerini aksattığından yakındığı öne sürülen Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşerek görevden affını istediği iddia edilirken, çeşitli yayın organlarında yer alan iddiaya jet bir yalanlama geldi.
31 Mart yerel seçimlerinin ardından Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın ayrılacağına kesin gözüyle bakıldığını ifade eden 10 Haber yazarı Erdal Sağlam, "Bazı kulislere göre Bolat'ın özellikle ihracatçılardan etkilenerek, kurlar başta olmak üzere uygulamadaki sıkı para politikalarına direnç gösterdiği, hatta bazen ekonomi politikalarına ters söylem ve kararlarının olduğuna işaret ediliyor" dedi.
Erdal Sağlam şunları yazdı: "Bunun yanında Ömer Bolat'ın bakanlığı nedeniyle kendi özel işlerini çok aksattığından yakındığını, bu nedenle ayrılmak istediğini söyleyenler de var. Hatta konuyu Cumhurbaşkanı'na iletip, affını istediği söylentileri de kulislerde dolaşıyor. Bakan Bolat'ın yanında, haklarında daha az konuşulsa da, Cumhurbaşkanı'nın başarısız gördüğü birkaç bakanın daha ismi geçiyor."
Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın görevinden affını isteyeceği iddiası gündemdeki yerini korurken, haberlere yanıt gazeteci Cem Küçük'ten geldi. Bolat ile babasının vefatı dolayısıyla konuştuğunu belirten Küçük, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada "Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın Kabine'den affını istediği türündeki paylaşımların hepsi yalan. Ömer bey 9 aydır 7/24 görevinin başında. Araba ve ev fiyatları düşmüş, ticaret yolunda giderken bu haberler tamamen uydurma. Üstelik gümrüklerde menşei değiştirilmiş ürünler ve kaçakçılara göz açtırılmadığı bir dönemde bu tür haberlerin kötü niyetli olduğu da açık" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › Seçimden sonra Kabine mi değişecek? Ticaret Bakanı Bolat'ın affını istediği iddiasına jet yalanlama - Son Dakika
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