Ankara Meclisi'nde Önemli Toplantı Gerçekleşti

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, şubat ayının dördüncü birleşimini gerçekleştirdi.
Belediye Meclis Konferans Salonu'ndaki toplantı, Meclis Birinci Başkanvekili Ertan Işık başkanlığında yapıldı.
Işık, önceki toplantının tutanak özetini oylatarak başlattığı oturumda, gündem maddelerini okudu.
Birleşimde, 17-23 Şubat tarihleri arasında Mozambik Cumhuriyeti'ne yapılacak yurt dışı görevi ve ABB ile yerel su yönetim organizasyonları, sulama kooperatifleri, sulama birlikleri arasında protokol düzenlenmesine ilişkin başkanlık yazıları, oy birliğiyle kabul edildi.
ABB'ye ait rekreasyon alanlarında açık hava konserleri ve çeşitli etkinliklere uygulanacak 2025 yılı ücret tarifesinin belirlenmesi, Hukuk ve Tarifeler Komisyonu'na havale edildi.
31 Aralık 2024'te sona eren minibüs işletmecilerine sağlanan gelir desteğinin, 31 Aralık 2025'e kadar devam etmesine ilişkin başkanlık yazısının ise yarınki toplantıda görüşülmesine karar verildi.
Meclis Birinci Başkanvekili Işık, yarın toplanmak üzere oturumu kapattı.
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