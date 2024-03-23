Ankara mitingine kaç kişi katıldı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sayı verdi, alandakiler coştu

Politika

Yerel seçim çalışmaları kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son durağı Ankara oldu. Başkent Millet Bahçesi'ndeki Büyük Ankara Mitingi'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, alanda 200 bin kişinin bulunduğunu belirtti. Erdoğan'ın sayı vermesinden sonra alandaki kalabalık daha da coştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Kendini değil kentini düşünen, laf değil icraat üreten biz varız. Sevgili Ankaralılar, aziz kardeşlerim sizleri hasretle muhabbetle selamlıyorum. Sözlerimin hemen başında, Moskova'da bir konser salonuna yönelik gerçekleştirilen terör saldırısı nedeniyle, ülkem ve şahsım adına Rusya'ya taziyelerimizi iletiyorum. Terörü şiddetle kınıyorum. İnsanlığın ortak düşmanı olan teröre karşı mücadelemizi sürdüreceğiz.

MİTİNGE 200 BİN KİŞİ KATILIYOR

Ankara mitingimizden katılım, 200 bin kişi. Maşallah, demek ki 31 Mart'ta bu katılım Ankara'da her şeyi değiştirecek. Öncellikle Ankara ve Ankaralılara 14 ve 28 Mayıs'ta cumhur ittifakına verdikleri destek için teşekkür ediyorum. İnşallah 31 Mart'ta Ankara'yla aramızdaki muhabbetin derinliğinde bunu telafi edeceğiz. Ankara'nın milli mücadelenin ardından başkent olması, birilerinin dediği gibi tesadüf değildir.

"MURAT KURUM BAŞKANIMIZ BAKANKEN BUNU YAPTI"

Ankara kıyamete kadar mazlumların ümidi olmaya devam edecektir. Bu şehir sadece devletin merkezi sıfatıyla sahip olduğu kamu gücünden değil, insanıyla ülkemizin parlayan yıldızıdır. Başkent millet Bahçesi'nde bir araya gelen sizler, sadece ülkemize değil tüm dünyaya mesaj veriyorsunuz. Murat Kurum kardeşimiz bakanken burayı yaptı.

Turgut Altınok kardeşimiz de Keçiören'de gerekeni yaptı. Hep beraber artık, istiklal ve istikbal haline gelen parolamızı tekrarlayalım, tek millet, tek bayrak, tek devlet, tek vatan. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, buradaki gibi kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız.

"ANKARA YANIMIZDA OLDUĞU MÜDDETÇE..."

1 asır önce düşman Ankara'nın kapısına kadar dayanmıştı. O dönemde ortaya konan güçlü iradenin yankıları hala sürüyor. O irade 15 Temmuz'da darbecileri püskürten ruhun adıdır. Çok partili siyasi hayata geçtiğimizden beri, demokrasimizin başına kara bulutlar her toplandığında baharı önce Ankara başlattı. Cumhuriyetin 100. yılına atıfla hazırladığımız 2023 yılı hedeflerimizi burada faaliyete geçirdik.

Allah'ın izniyle Ankara Türkiye Yüzyılı'nın inşasına hazır. Bunun için söz veriyor musunuz? Ankara yanımızda olduğu müddetçe yedi düvel karşımıza çıksa evelAllah yıkar geçeriz.

"ANKARA DAHA FAZLA YAVAŞLAMAYI KALDIRAMAZ"

Kardeşlerim Ankara'yı bilmek, Ankara'yı anlamak, Ankara'yı sevmek elbette önemli ama asıl mühim olan Ankara'yı eser ve hizmetlerle donatmaktır. Mevcut belediye başkanı şu 5 yılda ne yaptı ya? Yollarımızın hali ortada, çöp, çukur, çamur. Bu CHP'nin pratiğidir, İstanbul'da da öyleydi. Bunlardan artık kurtulalım. 5 yıl boşuna geçti onun için 31 Mart çok önemli. Ankara'ya hizmet veremeyenlerden kurtarma vakti çoktan gelmiştir. Buna hazır mıyız? Öyleyse 31 Mart'ta hakkını verelim. Burası hiçbir şey yapmayarak üstüne bir de bununla övünerek idare edilebilecek bir şehir değil. Hele hele ana kademe, kadın kolları, gençler sizler bunları çok iyi biliyorsunuz. Ankara daha fazla yavaşlamayı kaldıramaz. Ankara'yı içine düşmüş olduğu bu sıkışmışlık halinden bir an önce kurtarmak gerekiyor. Ulaşımda çektiğiniz sıkıntı hepinizin malumu. Öyleyse şu 9 gün sonra bu işin hakkını verelim.

Caddeleriyle, parklarıyla, ulaşımıyla, alt yapısıyla gurur duyacağımız bir Ankara'nın peşindeyiz. Bölgesinin ve dünyanın yükselen yıldızı Türkiye'nin yakışır bir başkenti olması için 9 gün sonra oy verin. Bu şehirde hizmet ve eser çağını yeniden çok güçlü şekilde başlatmak istiyoruz. Başkentimizi hak ettiği yatırımlarla buluşturacağız: 1 Nisan'dan itibaren çok farklı bir hizmeti ortaya koyacağız.

"CHP'NİN TAKINDIĞI TUTUM ENDİŞE VERİCİ"

Ülkemizi büyütmek ve güçlendirmek için attığımız her adımda engellemelerle karşılaştık. Emperyalistlere içerden destek veren figüranlar var. CHP'nin takındığı tutum endişe vericidir. Geçtiğimiz Mayıs ayında kurdukları tuhaf ittifakı hatırlıyorsunuz. Bu 6'lı masa dağıldı. Bu dersi siz verdiniz. Bunların hepsinin akıbeti aynı olacak. Ülke ve millet adına ortak bir payda olmadığı için seçim bitince darmadağın oldular.

DEM'e oy veren vatandaşlarımız da CHP'ye oy veren vatandaşlarımız da bu kirli ilişkileri sindiremiyor. Şimdi de ortaya deste deste dolarlar çıktı. Şimdi mahkemede hesap veriyorlar."