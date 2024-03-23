Ankara mitingine kaç kişi katıldı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sayı verdi, alandakiler coştu

Yerel seçim çalışmaları kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son durağı Ankara oldu. Başkent Millet Bahçesi'ndeki Büyük Ankara Mitingi'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, alanda 200 bin kişinin bulunduğunu belirtti. Erdoğan'ın sayı vermesinden sonra alandaki kalabalık daha da coştu.
"Kendini değil kentini düşünen, laf değil icraat üreten biz varız. Sevgili Ankaralılar, aziz kardeşlerim sizleri hasretle muhabbetle selamlıyorum. Sözlerimin hemen başında, Moskova'da bir konser salonuna yönelik gerçekleştirilen terör saldırısı nedeniyle, ülkem ve şahsım adına Rusya'ya taziyelerimizi iletiyorum. Terörü şiddetle kınıyorum. İnsanlığın ortak düşmanı olan teröre karşı mücadelemizi sürdüreceğiz.
Ankara mitingimizden katılım, 200 bin kişi. Maşallah, demek ki 31 Mart'ta bu katılım Ankara'da her şeyi değiştirecek. Öncellikle Ankara ve Ankaralılara 14 ve 28 Mayıs'ta cumhur ittifakına verdikleri destek için teşekkür ediyorum. İnşallah 31 Mart'ta Ankara'yla aramızdaki muhabbetin derinliğinde bunu telafi edeceğiz. Ankara'nın milli mücadelenin ardından başkent olması, birilerinin dediği gibi tesadüf değildir.
Ankara kıyamete kadar mazlumların ümidi olmaya devam edecektir. Bu şehir sadece devletin merkezi sıfatıyla sahip olduğu kamu gücünden değil, insanıyla ülkemizin parlayan yıldızıdır. Başkent millet Bahçesi'nde bir araya gelen sizler, sadece ülkemize değil tüm dünyaya mesaj veriyorsunuz. Murat Kurum kardeşimiz bakanken burayı yaptı.
Turgut Altınok kardeşimiz de Keçiören'de gerekeni yaptı. Hep beraber artık, istiklal ve istikbal haline gelen parolamızı tekrarlayalım, tek millet, tek bayrak, tek devlet, tek vatan. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, buradaki gibi kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız.
1 asır önce düşman Ankara'nın kapısına kadar dayanmıştı. O dönemde ortaya konan güçlü iradenin yankıları hala sürüyor. O irade 15 Temmuz'da darbecileri püskürten ruhun adıdır. Çok partili siyasi hayata geçtiğimizden beri, demokrasimizin başına kara bulutlar her toplandığında baharı önce Ankara başlattı. Cumhuriyetin 100. yılına atıfla hazırladığımız 2023 yılı hedeflerimizi burada faaliyete geçirdik.
Allah'ın izniyle Ankara Türkiye Yüzyılı'nın inşasına hazır. Bunun için söz veriyor musunuz? Ankara yanımızda olduğu müddetçe yedi düvel karşımıza çıksa evelAllah yıkar geçeriz.
Kardeşlerim Ankara'yı bilmek, Ankara'yı anlamak, Ankara'yı sevmek elbette önemli ama asıl mühim olan Ankara'yı eser ve hizmetlerle donatmaktır. Mevcut belediye başkanı şu 5 yılda ne yaptı ya? Yollarımızın hali ortada, çöp, çukur, çamur. Bu CHP'nin pratiğidir, İstanbul'da da öyleydi. Bunlardan artık kurtulalım. 5 yıl boşuna geçti onun için 31 Mart çok önemli. Ankara'ya hizmet veremeyenlerden kurtarma vakti çoktan gelmiştir. Buna hazır mıyız? Öyleyse 31 Mart'ta hakkını verelim. Burası hiçbir şey yapmayarak üstüne bir de bununla övünerek idare edilebilecek bir şehir değil. Hele hele ana kademe, kadın kolları, gençler sizler bunları çok iyi biliyorsunuz. Ankara daha fazla yavaşlamayı kaldıramaz. Ankara'yı içine düşmüş olduğu bu sıkışmışlık halinden bir an önce kurtarmak gerekiyor. Ulaşımda çektiğiniz sıkıntı hepinizin malumu. Öyleyse şu 9 gün sonra bu işin hakkını verelim.
Caddeleriyle, parklarıyla, ulaşımıyla, alt yapısıyla gurur duyacağımız bir Ankara'nın peşindeyiz. Bölgesinin ve dünyanın yükselen yıldızı Türkiye'nin yakışır bir başkenti olması için 9 gün sonra oy verin. Bu şehirde hizmet ve eser çağını yeniden çok güçlü şekilde başlatmak istiyoruz. Başkentimizi hak ettiği yatırımlarla buluşturacağız: 1 Nisan'dan itibaren çok farklı bir hizmeti ortaya koyacağız.
Ülkemizi büyütmek ve güçlendirmek için attığımız her adımda engellemelerle karşılaştık. Emperyalistlere içerden destek veren figüranlar var. CHP'nin takındığı tutum endişe vericidir. Geçtiğimiz Mayıs ayında kurdukları tuhaf ittifakı hatırlıyorsunuz. Bu 6'lı masa dağıldı. Bu dersi siz verdiniz. Bunların hepsinin akıbeti aynı olacak. Ülke ve millet adına ortak bir payda olmadığı için seçim bitince darmadağın oldular.
DEM'e oy veren vatandaşlarımız da CHP'ye oy veren vatandaşlarımız da bu kirli ilişkileri sindiremiyor. Şimdi de ortaya deste deste dolarlar çıktı. Şimdi mahkemede hesap veriyorlar."
Son Dakika › Politika › Ankara mitingine kaç kişi katıldı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sayı verdi, alandakiler coştu - Son Dakika
Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, Hendek ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Alemdar, ilçede esnafı ziyaret ederek, 31 Mart seçimlerinde Hendek'ten güçlü bir destek beklediklerini belirtti. Cumhur İttifakı olarak Sakarya'da en yüksek oyu almak için son ana kadar çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Alemdar, Sakarya'yı daha güzel yarınlara taşıyacak kadroların hazır ve kararlı olduğunu kaydetti. Alemdar, Hendek Meydan Projesini inceledikten sonra Yeşilyurt Mahallesi'nde iftar programına katıldı ve burada yaptığı konuşmada, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Hendek için önemli hizmetler gerçekleştirdiğini ve yeni dönemde de işleri derhal başlatacaklarını belirtti.
Nebi Hatipoğlu, Çamlıca Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek mahalle sakinlerinin ihtiyaç ve beklentilerini dinledi. Hatipoğlu, Eskişehir'de yaşanan sorunları bildiğini ve bu sorunlara çözüm üretecek projeler hazırladığını belirtti. Aday olduğu günden beri vatandaşların yaşadığı sorunları dile getiren Hatipoğlu, göreve geldiğinde korunaklı duraklar, sık seferli ve ucuz ulaşım, temiz yollar ve vatandaşın hak ettiği tüm hizmetleri getireceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moskova'daki terör saldırısını kınadı. Erdoğan ayrıca, partisinin Ankara'daki mitinginde İstanbul seçimlerini hatırlattı ve Murat Kurum'un İstanbul'u kazanmasını istedi.
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü tarafından kente kazandırılan önemli eserler, törenle hizmete açıldı. Belediye tarafından son bir ayda 5 yatırımın açılışı yapılırken, 4 projenin yatırıma dönüşmesi için de çalışmalar başladı.
Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, göreve geldiğinde emeklilere ve gençlere destekte bulunacağını söyledi. Ayaydın, emeklilere aylık 5 bin lira ödeme yapacaklarını ve gençlere evlendikleri takdirde bir yıl boyunca her ay 5 bin lira kira yardımı yapacaklarını belirtti. Ayrıca, kadınlara iş yeri açmaları için 25 bin lira yardım sağlanacağını ve şiddet gören kadınlara avukatlık desteği verileceğini ifade etti.
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Kadın Kolları Teşkilatı üyeleriyle bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Oltu'daki kadınların yaşadığı sorunları daha yakından tanımak için Kadın Kolları Teşkilatı üyelerinin aktardığı bilgileri dikkate alan Destici, çalışmaları için teşekkür etti ve kadınların siyasette daha fazla söz sahibi olmaları adına desteklerini dile getirdi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin su zengini bir ülke olmadığını belirterek, 2030'lu yıllarda su fakiri olabileceğimizi söyledi. Bakan Yumaklı, tarım sektörünün diğer sektörlere göre daha hızlı etkilendiğini ve su verimliliği konusunda çalışmaların önemli olduğunu vurguladı.
Karaman'da yapılan çalışmalarda, asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 4 bin 861 kişi sorgulandı ve 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 11'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. Polis ekipleri, operasyonlar sonucunda 2 ruhsatsız tabanca, 5 kesici-delici alet, 43 gram uyuşturucu, 700 uyuşturucu hap, 7 bin dolu/boş makaron ve 22 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Ankara'ya havaalanı gibi yollar yapacaklarını ve köyleri Avrupa'nın köyleri gibi yapacaklarını söyledi. Altınok, seçim sürecinde Ankara'nın bütün ilçelerini gezdiğini ve ilçe belediyelerinin yapamadığı hizmetleri yaptığını belirtti. Ayrıca, ulaşım problemini çözeceklerini, metro ağını genişleteceklerini ve tarım ile hayvancılığı destekleyeceklerini ifade etti.
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