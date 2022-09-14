Ankara politika haberi... Dışişleri: Türkiye-Belçika siyasi istişareleri Ankara'da görüşülecek - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara politika haberi... Dışişleri: Türkiye-Belçika siyasi istişareleri Ankara'da görüşülecek

14.09.2022 08:05
Ankara politika haberi... Dışişleri: Türkiye-Belçika siyasi istişareleri Ankara'da görüşülecek

Ankara gelişmesine göre Belçika siyasi istişarelerinin bugün Ankara'da gerçekleştirileceğini açıkladı.

Belçika siyasi istişarelerinin bugün Ankara'da gerçekleştirileceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye- Belçika siyasi istişareleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile Belçika Dışişleri, Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanlığı'ndaki muhatabı Büyükelçi Jeroen Cooreman başkanlıklarında, 14 Eylül 2022 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecektir. İstişarelerde, Belçika ile ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarıyla ele alınması ve Türkiye- AB ilişkileri ile bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.


YORUMLAR
500
AB'nin göçten sorumlu yetkilisi: 'Belçika, Hollanda'da yüzlerce kişi haftalarca sokakta uyudu' AB'nin göçten sorumlu yetkilisi: 'Belçika, Hollanda'da yüzlerce kişi haftalarca sokakta uyudu' Kahramanmaraş'ta yapılacak EXPO 2023'e katılım için Tacikistan ile anlaşma imzalandı Kahramanmaraş'ta yapılacak EXPO 2023'e katılım için Tacikistan ile anlaşma imzalandı
Kaynak: DHA

Avrupa Birliği, Belçika, Türkiye, Ankara, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Ankara politika haberi... Dışişleri: Türkiye-Belçika siyasi istişareleri Ankara'da görüşülecek - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i arayarak şehit düşen 50 Azerbaycan askeri için taziyelerini iletti
00:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu sosyal konut projesine başvurular nasıl yapılıyor? Bugün itibarıyla başladı
00:19 Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Sakarya' gafına Muharrem İnce'den olay yorum: Bu duruma üzülüyorum
00:04 Evliliğinin sona ereceği öne sürülen Hadise'nin paylaşımına yorum yağdı
23:41 Yıllar sonra yeniden gündem olan ünlü oyuncu Yasemin Yalçın'ın fit görüntüsü şaşırttı
23:17 Acun Ilıcalı'nın Survivor finalinin reklam arasında anlaştığı futbolcu göz dolduruyor
22:36 Kaleme sinirlenen Kral Charles odayı terk etti: Lanet şeye tahammül edemiyorum
22:25 Dibimize kadar geldi! Komşuda koronavirüsün yeni alt varyantı BA.2 tespit edildi
22:04 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den sürpriz buluşma! İttifak söylentileri vardı
21:34 6'lı masada Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yönelik blokaj var mı? Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'na açık açık soruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2022 08:11:50. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara politika haberi... Dışişleri: Türkiye-Belçika siyasi istişareleri Ankara'da görüşülecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement