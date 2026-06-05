Ankara-Samsun Hızlı Tren Süresi 2.5 Saate Düşecek - Son Dakika
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Ankara-Samsun Hızlı Tren Süresi 2.5 Saate Düşecek

Ankara-Samsun Hızlı Tren Süresi 2.5 Saate Düşecek
05.06.2026 12:30
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Bakan Uraloğlu, yeni hızlı tren hattıyla Ankara-Samsun arasının 2.5 saat olacağını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Çorum- Samsun Hızlı Tren Hattı'nda devam eden çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, Çorum-Merzifon-Samsun kesimlerinin de tamamlanmasıyla, Ankara-Samsun arası seyahat süresinin hızlı tren ile 2 buçuk saate düşeceğini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı'nda devam eden çalışmalar hakkında açıklamada bulundu. Kırıkkale-Çorum-Samsun Hattı'nın Ankara merkezli düşünüldüğünde Türkiye'nin kuzeyine yapılan ilk hızlı tren ile yolcu taşımacılığı projesi olarak tarihe geçeceğini dile getiren Uraloğlu, "Delice'den başlayarak Çorum, Merzifon'u da geçip Samsun'a ulaşacak 293 kilometrelik yeni hızlı tren hattının 120 kilometrelik Delice - Çorum kesimini; 3 bin personel ve 850 makineyle gece gündüz çalışarak hayata geçiriyoruz. Bugün itibarıyla, bu etabımızdaki genel ilerlememiz yüzde 25'i aştı. Kazı çalışmalarında 28,11 milyon metreküp kazı yaparak yüzde 88,92 gerçekleşme sağladık. 8 tünelde toplam 9 bin 507 metrede yaklaşık yüzde 31,22 ilerleme sağladık. 31 köprüden 14'ünde yapım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aç-kapa yapılarında, alt ve üst geçitler ile menfezlerde de çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, 200 kilometre hıza uygun şekilde planlanan bu hat tamamlandığında Ankara-Kırıkkale-Çorum arasında kesintisiz hızlı tren bağlantısı sağlanacağını dile getirerek, "Çorum-Ankara arası 1 saat 20 dakika olacak" diye konuştu.

Uraloğlu, Samsun'a kadar uzanacak hat için çok önemli bir aşamayı daha geride bıraktıklarını kaydederek, "Çorum'dan sonra hattın devamında Havza'ya kadar uzanan güzergahta 66 kilometrelik Çorum-Merzifon ve 37 kilometrelik Merzifon-Havza kesimlerinin de ihalesini gerçekleştirdik. Yer tesliminin ardından şantiye kurulumunu yaparak burada da çalışmalara başlayacağız ve hızlı treni Karadeniz'e bir adım daha yaklaştıracağız" dedi.

Ankara-Samsun arası 2 buçuk saate düşecek

Uraloğlu, Çorum-Merzifon-Samsun kesimlerinin de tamamlanmasıyla; Ankara-Samsun arası seyahat süresinin hızlı tren ile 2 buçuk saate düşeceğini ve yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşınacağını belirtti.

Uraloğlu, "Çorum ilk kez demiryolu ağına bağlanacak; Karadeniz ile İç Anadolu ve Akdeniz havzaları arasında güçlü bir lojistik aks tesis edilecek, bölgesel kalkınma ve yük taşımacılığında önemli kapasite artışı sağlanacak. Ayrıca, Samsun Limanı ile Mersin Limanı'nı birleştiren bu demiryolu koridoru, İstanbul ve Çanakkale boğazları üzerindeki yük trafiğini de hafifletecek, Türkiye'yi küresel ticarette bir lojistik süper güç haline getirecektir" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, Ekonomi, Samsun, Ankara, Enerji, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Ankara-Samsun Hızlı Tren Süresi 2.5 Saate Düşecek - Son Dakika

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