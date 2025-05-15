Dünyanın gözü bugün İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda yapılacak olan Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmeye çevrilmiş durumda.
İstanbul'daki zirve öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe'de görüşecek olan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski havalimanında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Bir gazetecinin İstanbul'a gelmeyi reddeden "Putin hakkında söylemek istediğiniz bir şey var mı?" sorusuna Zelenski "Ben buradayım, yeterince açık" yanıtını verdi.
İstanbul'da görüşmeyi beklediği Putin'in gelmemesinden dolayı hayli kızgın olduğu gözlerden kaçmayan Zelenski beraberindeki heyetle birlikte makam aracına doğru ilerledi.
Son Dakika › Politika › Ankara'ya gelen Zelenski'den Putin sorusuna olay yanıt - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)