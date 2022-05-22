İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin 100 bininci üye katılım programında konuştu. Son anketlerde partisi üçüncü çıkan Akşener, partililerine mevcut sıralamadan bambaşka bir hedef koydu.
Hükümeti sert sözlerle eleştiren Akşener, "Kul hakkına el uzatanları, aç olanlara hakaret edenleri, saraylardan burnunu çıkartmayan, Türkiye'nin her bir yerini şatafatla yaşadığını sananları bu millet verdiği helal oylarıyla attaya gönderir" ifadesini kullandı.
Türkiye'de ve İstanbul'da birinci parti olmak istediklerini belirten Akşener, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Cenabı Hak kul hakkına dikkat edenleri de mükafatlandırır, kul hakkına el uzatanları, aç uyuyanlara hakaret edenleri, tarlama gübre, tohum atamadım diyenleri teröristlikle suçlayanları helal oylarıyla attaya gönderir.
Böyle bir Türkiye'den bugün umut eden bir Türkiye'ye gelinmişse bunun sebebi sizsiniz, biziz. Allah hiçbirimizi mahcup etmesin. İstanbul'da da Türkiye'de de birinci parti olacağız biz."
Son Dakika › Politika › Anketlerde partisi üçüncü sırada çıkan Meral Akşener 2023 hedefini açıkladı: İstanbul'da da Türkiye'de de birinci parti olacağız - Son Dakika