Anketlerde partisi üçüncü sırada çıkan Meral Akşener 2023 hedefini açıkladı: İstanbul'da da Türkiye'de de birinci parti olacağız - Son Dakika
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Anketlerde partisi üçüncü sırada çıkan Meral Akşener 2023 hedefini açıkladı: İstanbul'da da Türkiye'de de birinci parti olacağız

22.05.2022 16:34
Anketlerde partisi üçüncü sırada çıkan Meral Akşener 2023 hedefini açıkladı: İstanbul'da da Türkiye'de de birinci parti olacağız

Yapılan seçim anketlerinde CHP ve AK Parti'nin ardından üçüncü sırada kendisine yer bulan parti olan İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener, 2023 seçimleri için zirveyi hedeflediklerini söyledi. Akşener, "Böyle bir Türkiye'den bugün umut eden bir Türkiye'ye gelinmişse bunun sebebi sizsiniz, biziz. İstanbul'da da Türkiye'de de birinci parti olacağız biz" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin 100 bininci üye katılım programında konuştu. Son anketlerde partisi üçüncü çıkan Akşener, partililerine mevcut sıralamadan bambaşka bir hedef koydu.

"BU MİLLET VERDİĞİ OYLARLAR GÖNDERİR"

Hükümeti sert sözlerle eleştiren Akşener, "Kul hakkına el uzatanları, aç olanlara hakaret edenleri, saraylardan burnunu çıkartmayan, Türkiye'nin her bir yerini şatafatla yaşadığını sananları bu millet verdiği helal oylarıyla attaya gönderir" ifadesini kullandı.

"KUL HAKKINA DİKKAT EDENLER MÜKAFATLANDIRILIR"

Türkiye'de ve İstanbul'da birinci parti olmak istediklerini belirten Akşener, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Cenabı Hak kul hakkına dikkat edenleri de mükafatlandırır, kul hakkına el uzatanları, aç uyuyanlara hakaret edenleri, tarlama gübre, tohum atamadım diyenleri teröristlikle suçlayanları helal oylarıyla attaya gönderir.

"TÜRKİYE'DE BİRİNCİ PARTİ OLACAĞIZ"

Böyle bir Türkiye'den bugün umut eden bir Türkiye'ye gelinmişse bunun sebebi sizsiniz, biziz. Allah hiçbirimizi mahcup etmesin. İstanbul'da da Türkiye'de de birinci parti olacağız biz."

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Son Dakika Politika Anketlerde partisi üçüncü sırada çıkan Meral Akşener 2023 hedefini açıkladı: İstanbul'da da Türkiye'de de birinci parti olacağız - Son Dakika


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SON DAKİKA: Anketlerde partisi üçüncü sırada çıkan Meral Akşener 2023 hedefini açıkladı: İstanbul'da da Türkiye'de de birinci parti olacağız - Son Dakika
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